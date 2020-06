¡No tengan miedo!

Domingo 21 de junio 2020





Primera lectura

Jer 20, 10-13

En aquel tiempo, dijo Jeremías:

’Yo oía el cuchicheo de la gente que decía:

‘Denunciemos a Jeremías,

denunciemos al profeta del terror’.

Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos,

esperaban que tropezara y me cayera, diciendo:

‘Si se tropieza y se cae, lo venceremos

y podremos vengarnos de él’.



Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado;

por eso mis perseguidores caerán por tierra

y no podrán conmigo;

quedarán avergonzados de su fracaso

y su ignominia será eterna e inolvidable.



Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo

y conoces lo más profundo de los corazones,

haz que yo vea tu venganza contra ellos,

porque a ti he encomendado mi causa.



Canten y alaben al Señor,

porque él ha salvado la vida de su pobre

de la mano de los malvados’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor





Salmo Responsorial

Salmo 68, 8-10. 14 y 17. 33-35

R. (14c) Escúchame, Señor, porque eres bueno.

Por ti he sufrido oprobios

y la vergüenza cubre mi semblante.

Extraño soy y advenedizo,

aun para aquellos de mi propia sangre;

pues me devora el celo de tu casa,

el odio del que te odia, en mí recae.

R. Escúchame, Señor, porque eres bueno.

A ti, Señor, elevo mi plegaria,

ven en mi ayuda pronto;

escúchame conforme a tu clemencia,

Dios fiel en el socorro.

Escúchame, Señor, pues eres bueno

y en tu ternura vuelve a mí tus ojos.

R. Escúchame, Señor, porque eres bueno.

Se alegrarán, al verlo, los que sufren;

quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,

porque el Señor jamás desoye al pobre

ni olvida al que se encuentra encadenado.

Que lo alaben por esto cielo y tierra,

el mar y cuanto en él habita.

R. Escúchame, Señor, porque eres bueno.





Segunda lectura

Rom 5, 12-15

Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte paso a todos los hombres, porque todos pecaron.



Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aun sobre aquéllos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir.



Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de uno solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Aclamación antes del Evangelio

Jn 15, 26b. 27a

R. Aleluya, aleluya.

El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor,

y también ustedes serán mis testigos.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 10, 26-33

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ’No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.



No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.



¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo.



A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



’ No tengáis miedo ’

Introducción

Jesús, ante los momentos de persecución a los que se van a enfrentar los discípulos, les transmite confianza y valor en la persecución y les exhorta a ’no tener miedo’. Para que los discípulos superen esos miedos y la angustia que les supone la persecución les trasladará fuerza a través de tres motivaciones: 1.- No hay nada encubierto que no llegue a saberse. 2.- No temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma. 3.- Vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos.



Los cristianos deberíamos hacernos eco continuamente de estas palabras de Jesús que nos invitan a superar nuestros miedos ante los nuevos retos que la sociedad nos va planteando.



Fr. Luis Martín Figuero O.P.

Comunidad Virgen de la Vega. Babilafuente (Salamanca)



Comentario al Evangelio

Fernando Torres cmf





¡No tengan miedo!



Las personas y los pueblos a veces se sienten dominados por el miedo, por el temor. Sentimos miedo ante lo desconocido. Los otros se nos figuran como sombras amenazadoras. Su rostro, por desconocido, nos inquieta. Y de ahí es de donde surge la violencia la mayor parte de las veces. En el Evangelio de hoy Jesús nos invita a cambiar de actitud. Invitó a los apóstoles, que eran los que escucharon sus palabras en aquel momento, a que fuesen por los pueblos y ciudades de Palestina a anunciar el Reino de Dios sin miedo. ¿A quién podían temer? ¿Qué les podía suceder? Jesús les dijo muy claramente que podían morir incluso. Pero que no hay que tener miedo a los que pueden matar el cuerpo pero no el alma. Porque el Padre del cielo estaba de su parte.



Nos puede parecer que es un mensaje duro y difícil de vivir en la práctica. Todos tenemos miedo a algo, pero quizá más que todo tenemos miedo a la muerte. Pero Jesús nos invita a situarnos en una perspectiva diferente. ¿Qué es la muerte sino el paso necesario para encontrarse con Dios, nuestro Padre? Él nos está esperando con los brazos abiertos. Además siendo él nuestro Padre, no dejará que nos suceda nada malo. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados.



Al final, todos nos tendremos que enfrentar al momento de la muerte por mucho que no nos guste hablar de ello. Lo que Jesús nos invita es a vivir ese momento con la confianza puesta en Dios. Ese momento y toda nuestra vida. Porque así viviremos de un modo diverso. Con una actitud diferente. Sentiremos la alegría de vivir y disfrutar de este inmenso regalo que Dios nos ha hecho. Cada uno de sus minutos y segundos. Y comunicaremos a los que viven cerca de nosotros esa alegría y esa confianza. Tendremos fuerza para luchar con las dificultades que nos vayamos encontrando, porque Dios, estamos convencidos, está con nosotros.



Eso fue lo que Jesús dijo a los discípulos. No debían tener miedo porque Dios Padre estaba con ellos. Y porque difícilmente se puede anunciar un mensaje tan alegre como el del Reino si el que lo anuncia vive atemorizado. Hoy somos nosotros los portadores de ese mensaje. Y nadie nos creerá si no nos ve vivir con alegría y confianza. Porque sabemos que nuestra alegría y nuestra confianza se apoyan en Dios mismo. Esa es la verdadera alegría. Y la tristeza nace en el momento en que nos olvidamos de Dios. Entonces hasta las carcajadas se nos vuelven amargas. Pero no hay que permitir que eso suceda. La eucaristía de cada domingo nos recuerda que Dios está con nosotros, que no nos abandona y que se hace alimento para nuestra vida. Para que encontremos la verdadera alegría y perdamos el temor.







Para la reflexión



¿Qué cosas o situaciones son las que te dan miedo y te hacen sentirte inseguro? ¿Crees que la fe te puede ayudar a vivir más alegre y confiado? ¿Por qué no lo intentas?