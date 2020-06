No tengo síntomas de COVID-19; estoy obediente a protocolos de salud: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de llevarse a cabo el viaje a Estados Unidos tiene que ir sano y no estar infectado de coronavirus COVID-19.



El mandatario mexicano afirmó que, actualmente, se encuentra libre de síntomas de COVID-19, además de que se encuentra ’obediente’ de las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud.



’Si se lleva a cabo el viaje a Estados Unidos, voy a procurar ver en qué condiciones voy a salir, tengo que ir sano no solo por mí, sino para no afectar a nadie. Tengo que actuar de manera responsable, lo vamos a ir viendo en su momento’, reveló.



’Estoy obediente, me apego a los protocolos de salud y a las recomendaciones. En las reuniones de trabajo se guarda la sana distancia (…) Nos cuidamos, no tengo hasta ahora síntomas’, argumentó.



’Estoy bien afortunadamente, me duele mucho que se padezca por esta pandemia’, reveló el mandatario federal en la conferencia matutina de este martes.