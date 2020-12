¿No tienes seguro social? A partir de hoy, la atención en hospitales federales es gratuita para todos

El documento fue publicado la tarde del 30 de noviembre y detalla que aquellos que acudan a los institutos e instancias quedarán exentos del pago de las ’cuotas de recuperación’.

Las personas que no cuentan con seguridad social podrán accesar a servicios de salud gratuitos en hospitales adscritos a la Secretaría de Salud (SSa) a partir de este día, según lo estableció un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



El documento fue publicado la tarde del 30 de noviembre y detalla que aquellos que acudan a los institutos e instancias quedarán exentos del pago de las ’cuotas de recuperación’.



’Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención’, se precisó en el decreto.



También se aseguró que los pacientes tendrán derecho a recibir gratis los medicamentos e insumos médicos que necesiten y correspondan a los servicios de salud que se les otorgue.



’Que conforme a lo establecido en el Artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, los beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley en cita, tendrán, entre otros, el derecho a recibir gratuitamente los medicamentos y demás insumos asociados, que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud y a no cubrir ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que reciban’, suscribió el decreto.



El Departamento de Trabajo Social de la institución a la que acudan le asignará a los pacientes un nivel socioeconómico que origina una referencia, la cual deberá presentarse debidamente sellada por la unidad médica que refiere, junto con el carnet de citas de la institución de procedencia con registro del nivel socioeconómico asignado.



’La presente clasificación socioeconómica aplica al usuario de servicios hospitalarios por concepto de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico’, se lee en el DOF.



HOSPITALES FEDERALES SERÁN GRATUITOS: LÓPEZ-GATELL



La atención médica en los hospitales federales mexicanos será gratuita a partir de este martes 1 de diciembre para toda la población, incluida la que no tenga ningún tipo de seguro médico, informó este lunes el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



’Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo del Secretario de Salud, nuestro jefe, el doctor Jorge Alcocer Varela, que establece que los servicios de salud que otorgan las instituciones federales para personas no aseguradas son gratuitos’, confirmó el día de ayer el Subsecretario desde Palacio Nacional.



La atención gratuita fue un compromiso del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el 1 de diciembre de 2020, una idea que se siguió trabajando ’a lo largo de los meses y a pesar de la COVID’, apuntó López-Gatell.



’Esto es parte de un planteamiento que se hizo antes de que empezara este Gobierno, que hizo el propio Presidente López Obrador, de que nuestra meta, nuestra aspiración es tener servicios de salud y medicamentos gratuitos’, destacó.



El Subsecretario, que aclaró que los servicios médicos en instituciones federales ya eran gratuitos ’para las personas aseguradas’, aceptó que las atenciones ’se pagan con los impuestos de todas las personas contribuyentes’, pero que ya no habrá cobro por servicio.



La población sin seguridad social, que es más del 50 por ciento, tenía que pagar hasta este lunes unas cuotas de recuperación por atenderse en instituciones públicas.



’Se analizaron los pormenores de los costos y las implicaciones administrativas que significaría el quitar las cuotas y se verificó que la recuperación que tienen los hospitales federales, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, es una recuperación relativamente menor y en cambio para la persona que utiliza los servicios puede ser una barrera muy importante de acceso’, aclaró López-Gatell.



’Si para las finanzas del hospital no es una ventaja importante y en cambio para las personas es una desventaja importante, para qué tener cuotas’, sostuvo.



El Subsecretario aclaró que la nueva norma deberá ser modificada en el futuro, ya que no suprime las cuotas de recuperación sino que las transforma en un coste de cero pesos.



Además, reconoció que en los hospitales que dependen del ejecutivo estatal no aplica esta nueva regla, pero reveló que el Gobierno de México ’quiere que esos 32 gobiernos también dejen de cobrar, que no haya cuotas’.



López Obrador emprendió el pasado 1 de enero un cambio en el sistema de salud, instaurando el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con el fin de dar atención médica gratuita a quienes no contaban con ningún tipo de seguridad social, pese a que su puesta en operación ha sido ampliamente discutida.