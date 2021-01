No todo fue malo en 2020: bajaron secuestros 39% en México

La organización Alto al Secuestro informó que en 2020 los secuestros en México disminuyeron 39 por ciento a nivel nacional, pasando de mil 887 casos a sólo mil 151.



La presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, mencionó que es la incidencia más baja desde 2013.



’Traíamos normalmente cinco secuestros en promedio al día, hoy bajamos a cuatro secuestros precisamente porque tenemos una disminución en todo el año. Puede ser por la pandemia por COVID-19… Puede ser porque hubo menos denuncia…Pero al final de cuentas es el primer año que tenemos menor incidencia de delitos de secuestro’, indicó.



Los estados que registraron mayor cantidad de carpetas de investigación fueron Veracruz, con 209; Estado de México, con 203; Morelos, con 58; Michoacán, con 51; así como Puebla y Ciudad de México, con 47.



El estado de Yucatán fue el único que no reportó casos de secuestro durante el 2020.



Miranda de Wallace dio a conocer que en diciembre de 2020 se registraron 93 casos de secuestros. Encabeza el Estado de México, con 17; Veracruz, con 12; Oaxaca, con 6; y Guerrero, con 5.



Resalta el hecho de que diciembre, diez estados reportaron cero secuestros. Lo cual fue calificado como ’histórico’.



’En diciembre, 10 estados reportaron cero secuestros, lo cual es histórico ya que no había ocurrido en este sexenio. Recordarán que teníamos cinco o seis, llegó un momento que tuvimos hasta cuatro, entonces hoy es una buena noticia que tuvimos diez’, dijo.



Las entidades que no reportaron casos de secuestro son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.REVOLUCIÓN 3.0