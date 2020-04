No tuvo mayor impacto el paro nacional de mujeres en Taxco

www.guerrerohabla.com





Taxco, 10 de marzo. A pesar del anuncio del paro nacional de mujeres para este 9 de marzo, en Taxco no tuvo mayor reflejo, aunque algunos comercios hicieron público su respaldo no abrieron sus negocios, mientras que el memorial hecho con múltiples zapatos en forma de cruz para visibilizar las violencias, el feminicidio y las desigualdades de género que dejaron los colectivos feministas en el ex convento de San Bernardino de Siena fue destruido en uno sus lados.



Luego de las manifestaciones del 8 de marzo, una parte de la cruz del memorial que construyeron los colectivos de mujeres, fue agredida y solo amaneció con tres de los cuatro lados. Los zapatos quedaron a un lado amontonados, como si alguien les molestó la presencia de los zapatos.



Mientras que, en las calles de Taxco, las mujeres realizaron su vida normal, sin importar el paro.



También hubo algunos comercios que se pronunciaron y decidieron cerrar sus negocios, en el que expresaron: ’en apoyo a un día sin mujeres, este 9 de marzo no habrá servicio’. Otro de los negocios fue en que en Taxco, ’Diseña, rechazamos cualquier tipo de violencia en la sociedad, estamos convencidos que el reclamo de las mujeres mexicanas por la seguridad, la justicia y a vida es un acto que fortalecerá la unidad en nuestro país, por eso nos unimos y suspendemos labores’.