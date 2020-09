No utilicen a instituciones contra activismo de José Humbertus: Max Correa

Al realizar un pronunciamiento en el Congreso Mexiquense, el diputado Max Correa Hernández exigió que se dejen de utilizar las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia estatales, contra el activista José Humbertus Pérez Espinoza, autor de una de las iniciativas de Ley de Amnistía del Estado de México.



En su intervención, el morenista recordó que el activista, quien permaneció cuatro años preso, fue absuelto, pero hoy se encuentra nuevamente en una represalia procesal por parte de autoridades estatales.



’Ante una supuesta apelación y su resolución, ordena la reposición del procedimiento, situación que pone en peligro nuevamente la libertad de un luchador social y ex preso político’, acusó.



Advirtió que la Legislatura no puede permanecer inerte ante esta situación y llamó al Poder Judicial y al Ejecutivo, a que procuren y administren justicia apegados al respeto de los derechos humanos.



El Grupo Parlamentario de Morena, se ha pronunciado por el cese de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, y ha solicitado la libertad de personas presas bajo consignas políticas, que han padecido por un sistema de justicia penal que entorpece su libertad o la dificulta, con tal de mantenerlos tras las rejas, añadió.



José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente mexiquense en defensa para una vivienda digna A.C., denunció en 2015, a los altos ejecutivos de inmobiliarias por fraude en Tecámac, y demandó a diversas autoridades de los gobiernos de Enrique Peña y Eruviel Ávila Villegas por colusión.



En represalia, fue detenido el 4 de noviembre del 2015, acusado de robo a casa habitación, mientras que su esposa y su hijo enfrentan la persecución. Tras 4 años y 9 meses fue absuelto por falta de pruebas e inconsistencias judiciales.



’Hago uso de esta tribuna para alzar la voz en nombre de personas que como Humbertus han visto trillados sus derechos humanos por defender los de otros. Hoy José Humbertus Pérez Espinoza vuelve a ser noticia de preocupación, pues una persona que fue absuelta por no haber sido encontrada responsable de delitos que no cometió, nuevamente está siendo sujeto a proceso bajo una supuesta resolución de apelación’, acusó Max Correa.



Abundó que nuevamente han sido trastocados sus derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, pues lo dejaron en total estado de indefensión.



Max correa pidió que dejen de utilizar a las instituciones de seguridad pública, de procuración y administración de justicia para la fabricación de nuevas carpetas sobre personas activistas, defensores de derechos humanos, y que en general a cualquier mexiquense se le garanticen sus derechos humanos.



También llamó a retomar la discusión en comisiones lo antes posible para dictaminar a la brevedad la Ley de Amnistía en el Estado de México, pues es urgente la existencia de un instrumento de esta naturaleza.