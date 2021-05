Tepeapulco, Hgo; 5 de mayo de 2021.



NO VAMOS A PERMITIR QUE LLEGUE UBER A HIDALGO: HÉCTOR MENESES



Se compromete con los transportistas a trabajar desde el Congreso de la Unión.



Les pide que hagan una reflexión sobre el México que quieren después del 6 de junio.



En reunión con organizaciones transportistas, el candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición Va por México, Héctor Meneses Arrieta, aseguró que no va a permitir que llegue a Hidalgo la empresa de transporte privado UBER.



Indicó que los taxistas en la entidad han cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) para poder operar y trabajar sus unidades.



Se comprometió con los transportistas a trabajar una vez que llegue al Congreso de la Unión tras el triunfo en los comicios, ’mi compromiso es de trabajar, creo tener la capacidad y la experiencia, pero sobre todo las ganas de estar allá y defender lo que nos han quitado’.



Puntualizó que defenderá los presupuestos desde San Lázaro y se invierta primero en la salud, ’para qué queremos otra cosa si hoy no tenemos salud, es lamentable lo que ha sucedido en nuestro país’.



Mencionó que por la falta de la política en materia de salud hoy la economía de México está totalmente decaída y se están viendo las consecuencias a lo largo y ancho del país.



Señaló que la alianza Va por México busca un país de instituciones que le permita a las personas trabajar y prosperar e invitó a los transportistas reflexionar qué país quieren para su familia el próximo 6 de junio.



’Yo los invito a que hagamos una reflexión estos 30 días que quedan de campaña, son 30 días muy importantes para la vida democrática de nuestro país, les pido a todos que lo reflexionemos’, dijo.



El candidato afirmó que la elección de diputados federales es la más importante del país, ’aquí vamos a elegir la ideología que le vamos a dar por décadas a nuestro país, no se está jugando una diputación federal, pueden ser décadas para nuestro país, lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos’.



Finalmente reiteró la invitación a los transportistas a reflexionar los próximos 30 días previo a las elecciones de diputados federales y analizar si se quiere un país sometido y racionado o un México de instituciones que permita trabajar y prosperar.