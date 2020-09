No vamos a propiciar mayor confrontación ante protestas: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 22 de septiembre de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores condenó la vandalización de las instalaciones del Congreso del Estado por parte de normalistas de Ayotzinapa e indicó determinó que en el lugar no hubiera presencia de policías estatales ni de agentes de la Guardia Nacional para no generar ’pretextos para confrontación’.



Durante su mensaje en la transmisión de actualización de cifras por Covid 19, el mandatario estatal dijo que varios normalistas portaban explosivos que fueron detonados dentro del recinto legislativo, por lo que expresó que ’este tipo de actos violentos no solucionan absolutamente nada’.



Al respecto agregó que el gobierno federal ha estado atento en atender a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y a los estudiantes y el estatal ha facilitado la colaboración.



’Nosotros no seremos quienes vamos a propiciar mayor confrontación’, expresó el gobernador, quien reiteró se tomó la decisión de no desplegar policías para que ’no se tomara como una provocación’.



Llamó a los padres de los 43 y a los normalistas para que en las próximas protestas asuman una actitud de mayor responsabilidad, y transitar ’en una ruta, sí de protesta como lo permite la constitución, para también de respeto a las instituciones’.



Fuente: Quadratín