’No volveré’: joven renuncia a su trabajo de forma épica; se desquita con su jefa por ser ’mala’

Hay muchas formas de renunciar al empleo que no nos gusta. Sin embargo, hay maneras épicas que han dejado huella en el Internet. Para bien o mal, una de ellas se volvió viral en redes sociales, pues el mensaje que dejó una mujer para decir que ya no trabajaría más en su empleo ha hecho que más de uno se sienta identificado. Te contamos cómo una mujer renunció a su empleo y por qué se volvió viral. Fue gracias a la página Reddit en donde este suceso se logró viralizar. Y es que una joven mujer aseguró que renunció a su trabajo en Estados Unidos, dejando una explicación muy peculiar. Dejó una nota a su jefa en la que la acusó de ser ’muy ruda/mala’ con ella.



La mujer era empleada de un supermercado de la cadena Target. Contó que decidió renunciar después de su jornada laboral. Su mensaje lo dejó en una nota en el escritorio de su jefa. ’El mensaje que dejé en el escritorio de mi TL (N. del R.: Team Leader) después de mi jornada laboral", publicó la joven el pasado 31 de diciembre. En la imagen que compartió en la red social se puede ver el siguiente mensaje: "¡Hey Jordan! ¡Sólo quería hacerte saber que no volveré a trabajar mañana o la semana que viene! ¡Gracias querida! - M. Postdata: nunca entenderé por qué fuiste tan ruda conmigo", escribió la joven en su mensaje de renuncia.



Como era de esperarse, la publicación recaudó múltiples reacciones divididas. Mientras algunos la felicitaron por no soportar malos tratos, hubo quienes le señalaron su forma de renunciar. "Eres una absoluta leyenda"; "Buen trabajo. No te conozco, pero estoy orgulloso de ti"; "Entiendo que hay circunstancias en las que esto podría no aplicarse, pero para cualquiera que piense en renunciar, debería avisar con dos semanas de antelación y terminar el resto de las jornadas que le quedan", se lee en las reacciones. ¿Tú qué opinas? ¿Deben renunciar con tiempo? ¿No era la forma? ¿Fue buena idea?