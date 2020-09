No voy a la reelección, anuncia Toño Gaspar

No voy por la reelección a presidente municipal, fue el contundente anuncio de Antonio Gaspar en su mensaje por su segundo informe de labores.

Una aclaración que seguramente sorprende a varios o a muchos, porque se daba por hecho de que junto con el PRD y las posibles alianzas que se harán entre partidos, el edil buscaría repetir en el cargo.

Ya quedó claro que no será así, y sus proyectos lo llevarán por otros derroteros, porque siendo un político joven, aún le queda camino por recorrer en la vida de la función pública.

Sin embargo, señaló que seguirá trabajando desde lo más profundo de su corazón por el municipio de hoy gobierna.

Pero fue claro el mensaje que les mandó a los distintos políticos que participan como aspirantes y les dijo que escuchará con atención y analizará las distintas propuestas que se presenten para bien del municipio y a esa dará su respaldo.

Así, sin más, se descarta pero estará dentro de la elección, y puede ser en su momento el factor decisivo para el triunfo de quien logre su apoyo para el 2021.

A dos años de su gobierno, el presidente de Chilpancingo dijo que seguirá cumpliendo con más obras, mayor seguridad, mayor cultura, rubros centrales de su gobierno.

Como lo marca la ley, el alcalde capitalino rindió su segundo informe de labores, el cual fue realizado de manera virtual y se apoyó con un video elaborado exprofeso.

El de Gaspar ha sido el primer gobierno perredista en la capital, un gobierno alternativo al PRI, pero cuya gestión ha sido flexible, acorde a los nuevos tiempos, sin sectarismos ni extremismos ideológicos ni políticos, que le ha permitido apoyarse en gestiones ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal.

Es cierto que tiene sus críticos, como todo gobierno, que le ha servido de acicate para mejorar su administración, y no se afana en detenerse para dar respuesta a quienes hacen ese papel.

Contrario a ello, trata de enfocar sus esfuerzos en el trabajo y cumplirle a la gente, como una manera de responder a los señalamientos negativos.

Su compromiso –dice– es hacer realidad que las familias mejoren y alcancen una mejor calidad de vida, ’a la que aspiran todas y todos.’

Los resultados logrados han sido gracias a la colaboración de la gente, porque su administración se basa en escuchar a la población, y aprovechar la experiencia y colaboración de la misma para realizar las acciones de gobierno, señaló vía Facebook.

Respecto de este año, lo calificó como el año de la prueba, de la paciencia, de la solidaridad, y en el contexto de la emergencia sanitaria, en el rubro de salud, el ayuntamiento de Chilpancingo también mantuvo, cuidando los protocolos de salud, ’un trabajo de resultados.’

En su alocución, mencionó que se han atendido la zona urbana y también las comunidades, y ’se ha conducido con una política de respeto a las y los integrantes del cabildo, y a los comisarios, con responsabilidad y compromiso.’

Gaspar Beltrán agradeció ampliamente la colaboración del gobernador Héctor Astudillo Flores, que, quien ha aportado su ayuda y ha estado pendiente de las necesidades del municipio, que también gobernó y conoce.

Chilpancingo es un proyecto que vale la pena, planteó el alcalde, e insistió su proyecto de hacer de la ciudad, una capital digna, segura, e histórica.

Pero solo será posible si la coordinación de la gente y su equipo están en la misma ruta, señaló.

Y a dos años de gobierno el compromiso y su objetivo es más fuerte, seguir cumpliendo con más obras, más seguridad, más cultura, seguir trabajando y seguir avanzando por un mejor Chilpancingo.

’Esto es tan solo un poco de lo mucho que hemos logrado en este segundo año de trabajo’, puntualizó.

Su informe lo desglosó en varios ejes, cuidadosamente explicados, y convocó a la gente a seguir colaborando con su gobierno, y reconoció que sin esa participación no podría avanzar seguir avanzando.

Fue al final que declaró que no buscará la reelección y dejó abierta la puerta a los distintos partidos políticos y las alianzas venideras a entablar acuerdos.

La suma de la fuerza que en el municipio tiene, puede ser decisivo para algún candidato para ganar o perder en la siguiente elección.