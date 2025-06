No los dejes bajo la lluvia, cuidar a tus lomitos y michis es tu responsabilidad

CALIMAYA, Estado de México. – La temporada de lluvias llegó, y así como tú sacas el paraguas o te quedas en casa, tus lomitos y michis también necesitan protección. Por eso, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) lanzó una invitación clara: cuida a tus animales de compañía como parte de tu familia.



¿Qué puedes hacer por ellos?



La Cepanaf, dirigida por Alma Diana Tapia Maya, compartió algunas recomendaciones básicas y útiles para que tu perro o gato pase esta temporada sin sustos ni enfermedades:



• 🐾 No los saques con lluvia o tormenta. El ruido, los rayos y el agua pueden generarles ansiedad o incluso enfermarles.

• 🛏️ Dales un espacio calientito y seco. Que no duerman en el patio ni sobre pisos húmedos.

• 🧼 Si se mojan, sécalos bien. No los dejes húmedos, eso puede provocarles hongos o infecciones.

• 🚱 Nada de beber agua de charcos. Contiene bacterias que pueden hacerles daño.

• 🤗 Dales contención emocional. En tormentas, quédate cerca, juega con ellos o ponles música relajante.

• 👀 Obsérvalos con atención. Si cambian su comportamiento o se rascan mucho, podría ser señal de que algo no anda bien.

• 💉 Lleva al día sus vacunas y desparasitación. Su salud empieza por la prevención.



Cuidar a los animales que viven contigo no solo mejora su vida, también habla de tu empatía y de la generación que construye un mundo más justo, consciente y amoroso.