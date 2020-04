Noches de amigos

Sin buscarlo, Luis Antonio López ’El Mimoso’, Carlos Sarabia y Toño Lizárraga, se saludaron con gusto, cuando cada uno de ellos regresaba a su lugar de origen, Mazatlán, Sinaloa. Cada una de sus presentaciones fue un éxito y con llenos totales.



Sin haberlo planeado, éste trío de exitosos cantantes de música regional mexicana, terminaron en una muy linda bohemia, en donde "El Mimoso’ y Carlos Sarabia, quienes fueron los primeros en saludarse, tuvieron una plática, en la cual, recordaron muchas de sus anécdotas vividas, cuando ambos formaban parte de la Banda El Recodo.



Sentimientos de añoranza, cariño y gran emoción volvieron a la memoria de ambos cantantes, momentos que hace varios años no compartían y que solo la intimidad de su hogar, logró que naciera la remembranza y la confianza de mencionar varios recuerdos que nunca antes habían compartido.



A la llegada de Toño Lizárraga, el delicioso pastel para sus fanáticos, estuvo completo, ya que la bohemia tomo tintes de festejo, por el simple hecho de estar juntos entre amigos y compartir momentos que siempre dejan grandes recuerdos en el corazón de sus seguidores, quienes estuvieron muy pendientes de la gran noche por las redes sociales de éstos grandes interpretes, demostrando que entre ellos no existen rivalidades sino grandes hermandades que siempre darán frutos de cariño, admiración y respeto entre ellos. Muestra de ello, es la sorpresa que preparan juntos "El Mimoso" y Toño, quienes en poco tiempo entregarán el talento de ambos, en un tema que dará mucho de que hablar y que conmoverá a su público.



En el transcurso de la noche, Luis Antonio López ’El Mimoso’ decidió cumplir el reto que lanzó Alan Ramírez de la Banda MS en su red social de Instagram. En este llamado, el vocalista pide que le "hagan segunda" interpretando la canción ’Eso y Más’ del gran compositor y artista desaparecido Joan Sebastian, misma que colocó como un reto nombrado #AlanChallenge y que ya ha sido contestado por varios artistas de la música regional mexicana, pero ninguno con la voz y el sentimiento de "El Mimoso".



Entrada la noche, estos tres grandes artistas decidieron compartir su buen humor, su disposición y el llamado "palomazo", para interpretar las canciones que han sido sus favoritas, así como aquellas que han formado parte de su historia musical, consumiendo un gran tiempo entre amigos, ya que en varios días, no podrán volver a coincidir.