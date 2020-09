Noctámbulos se aglomeran a las afueras de los ’antros’ en Acapulco; hay operativo

Acapulco, Gro. 07 septiembre 2020.-Tras la autorización de la reapertura de bares, centros nocturnos y salones de eventos, luego de 5 meses, los ’antros’ en la zona de la Condesa, en Acapulco, presentaron una nutrida concurrencia que no respetó ni la sana distancia ni la portación de cubre bocas, aún y cuando el contagio por Covid-19 no ha bajado en Acapulco ni en Guerrero.

Durante la primera semana de la reapertura (31 de agosto), luego de la firma del decreto que lo autoriza por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores –y que solo se permitirá el 50 por ciento de la capacidad de los lugares- y de que la alcaldesa de Acapulco la calificara como una medida que permitirá la reactivación económica, los bares y otros establecimientos presentaron una gran afluencia.

Pero la decisión de la reapertura provocó expresiones de jóvenes a favor y en contra. Los contrarios la calificaron de incongruente –por darle un calificativo publicable- pues mientras las escuelas cancelan las clases presenciales para evitar los contagios, se permite la reapertura de los ’antros’.

Una foto tomada en la zona a la casi media noche del viernes, y que circuló profusamente en grupos de whastapp juveniles, constata la aglomeración en la Condesa.

Al respecto, el director de Reglamentos y Espectáculos del ayuntamiento de Acapulco, Julián Nicio López, aseguró que los operativos para evitar aglomeraciones continúan con personal de esa dependencia, de la Dirección de Salud, y de las policías urbana y turística municipal.

Reconoció que sí ocurrió la aglomeración ’afuera de establecimientos ubicados sobre la costera Miguel Alemán’, y se debió, agregó, ’porque (los mismos) ya estaban a su capacidad del 50% y las personas intentaban ingresar’.

Indicó que los elementos y personal procedieron a retirarlos.

No obstante, no se informó si el operativo ingresó a los ’antros’ para constatar si estaban al 50 por ciento de su capacidad.

Cabe recordar que la firma del decreto y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, autoriza la reapertura de estos establecimientos, previo al anuncio del cambio de color naranja al color amarillo en el semáforo epidemiológico manejado por el gobierno federal.