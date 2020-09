Nombra Gobernación a su explanada Leona Vicario; trabajo en favor de las mujeres como nunca en la historia del país: Olga Sánchez Cordero

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES 28, SEPTIEMBRE, 2020, 15:08 hrs.

A partir de este día, la explanada de la Secretaría de Gobernación llevará el nombre Leona Vicario, cuya develación de placa encabezó su titular, Olga Sánchez Cordero, quien recalcó que desde la secretaría a su cargo se impulsa el más grande esfuerzo de los últimos años para hacer que el trabajo en favor de las mujeres no sea desarticulado y disperso, sino el más fuerte y coordinado que se haya visto en la historia del país.



’Nombrar esta plaza el día de hoy confirma que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respalda la lucha femenina. Es el primer gabinete paritario en la historia. El primero que dialoga abiertamente con los feminismos, el primero que atiende directamente los reclamos sociales de las mujeres de México’, expresó.



No es casualidad –continuó– que un evento como éste, que consolida a Leona Vicario en el Panteón de los Héroes y Heroínas de México, se lleve a cabo en la secretaría de los derechos y la justicia, en el Palacio de Cobián, en el centro neurálgico de la vida pública del país.



’Estoy segura que el legado de la dulcísima madre de la patria –como debemos llamarle– tiene que ver con muchos de los ideales que impulsamos desde esta secretaría. Leona Vicario ha sido a lo largo de dos siglos de vida independiente, un símbolo de lucha y de sacrificio desinteresado por la patria; han pasado 200 años para que comencemos a reconocer como lo merece su actividad como bienhechora del movimiento insurgente durante la Independencia’, añadió.



En la ceremonia además de la develación de placa y el nombramiento de la explanada donde obrara un mural de la heroína, se llevó a cabo la cancelación de timbre Leona Vicario, para lo cual la secretaria de Olga Sánchez Cordero estuvo acompañada de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín; y los subsecretarios de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; y de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de esta dependencia, a Rabindranath Salazar Solorio, así como el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann.



Asimismo, al distinguir a Leona Vicario como un verdadero ícono del periodismo libre y de la libertad de expresión, la secretaria Olga Sánchez Cordero confirmó que decir madre de la patria significa una frase que evoca una imagen muy importante para la lucha de las mujeres en el país, ’es una frase que rompe con muchos años de lenguaje de género, que reconocía sólo en los varones el origen como nación de México, y que por siglos mantuvimos’.



’Dedicar y nombrar a esta importante explanada central es un signo externo de algo que está sucediendo en el país: el empoderamiento femenino. Tengo la certeza de que esta plaza será un recordatorio cotidiano sobre el papel de las mujeres en la historia de México y sobre todo, de la lucha que aún pervive para las mujeres contemporáneas que buscan justicia, igualdad y mejores condiciones para ejercer su libertad’, agregó.



En su oportunidad, el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Megías, recalcó que entre los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, está la recuperación de memoria histórica.



’Es en esa medida por esa razón que estamos hoy aquí en esta plaza. Es un trabajo que requiere estar en conjunto, todas y todos unidos trabajando por lo mismo, que es la identidad nacional y la muestra que este es un gran país, una gran riqueza’.



Al recordar que este año se llevan a cabo una serie de acciones dedicadas a Leona Vicario, el coordinador destacó que acciones como la de hoy son importantes y se deben celebrar, ya que hablan de una reapropiciación del espacio público, donde las mujeres tienen cada vez más presencia.



La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que México ha atravesado por grandes transformaciones en las que las mujeres han jugado un papel fundamental, donde sus historias y logros son, incluso, más sobresalientes porque se abrieron paso en un mundo donde los hombres ponían las reglas y eran los protagonistas indiscutibles de la vida política y social.



’La cancelación del timbre y la develación de placa en honor a Leona Vicario es un merecido homenaje a todas las mujeres que han sido indispensables para las transformaciones del país, y a Leona Vicario en particular, por su trascendencia simbólica y política para la existencia misma de nuestra nación, como todas ellas lo hicieron en su contexto histórico, hoy millones de mujeres nos sumamos a la transformación de México liderada por el gobierno y el presidente de México’, puntualizó.



Asimismo, estuvieron la directora general del Servicio Postal Mexicano, María Emilia Alejandra Díaz; la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado de la República, Martha Lucía Mícher Camarena; la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.