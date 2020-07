Nombramientos en Texcoco por Sandra Luz Falcón solo son acomodos del GAP- MORENA

Las Rotaciones en el gobierno municipal de Texcoco, la palabra lugar de AMPARO, los extranjeros que se les mata el hambre en la época prehispánica de Nezahualcóyotl y Netzahualpilli.



La Presidenta Municipal de Texcoco desde el cabildo, señaló que se está trabajando para el regreso a la nueva normalidad en forma escalonada, indicando que se espera que el próximo primero de julio, el gobierno municipal refuerce su operación dentro de la escala de semáforo naranja, con la reactivación de más áreas laborales para la atención a la ciudadanía. A la falta de eficiencia y honestidad en la administración municipal se realizaron los cambios y acomodos, el problema de las comunidades que muchas carecen de delegaciones y otras impuestas desde la secretaria general por Juan Darío Arreola (MICHOACANO) Y EX EMPLEADO DE CHAPINGO EN LA ÉPOCA DEL DR. Higinio era el encargado de la enfermería de esta institución para atender a los alumnos, que se avecindo en la zona de Huexotla, donde ha sido desde regidor (2015-2018), diputado local y federal en la época del PRD, Y HASTA LA FECHA un comodín de la cabeza de grupo del Dr. Higinio Martinez M . El sueño del grupo ser presidente municipal, así como Adam Gordo ser diputado en el 2021-2024.



LOS SERVIDORES PÚBLICOS de Texcoco asumieron sus nuevos cargos, luego de que en sesión de cabildo por unanimidad se aprobaran los cambios para preparase para reiniciar labores de acuerdo a la nueva normalidad y al semáforo sanitarios en color naranja.

Los nombramientos realizados por la presidenta municipal Sandra Falcón y su enlace con el senador Adam Gordo, ex presidente municipal interino de Higinio Martinez Miranda. Los métodos característicos de sus enlaces y rotación de puestos de su grupo del senador ,desde la operadora de los recursos públicos de lucero Báez y su círculo de familiares desde la cabeza hasta los pies ,siempre ejecutados por órdenes del Dr. Higinio Martinez Miranda ,padrino de las esquirlas .

El nombramiento , Carlos Hernández Mata ( conocido como albatros desde la década de los 90s) encargado de amenizar los eventos políticos del grupo Gap y en la administración del 201|5-2018 , en varios puestos como director del centro cultural el Faro , y en la administración del actual presidenta como director del DIF-MUNICIPAL, fue nombrado Secretario Particular de la presidenta municipal en lugar de Eric Galicia .



ERICK GALICIA (EX –Priista), este personaje bateo en los dos bandos en la elección del 2015-2018 con los antorchos que le dieron recursos materiales desde los programas de SEDE SOL DE APOYOS A LA POBLACIÓN, LA TRAICIÓN A ANTORCHA se la tiene guardada. En la campaña jugaba con los dos partidos (morena –PRI),el día de la elección estaba en el estado de Veracruz , a la entrada de la administración de Morena con Higinio Martinez Miranda lo nombra sub director de gobierno y posterior mente le vende los terrenos para la construcción del proyecto de la clínica regional del ISSSTE con una superficie de 4 hectáreas Y UN CHEQUE DE 15 MILLONES DE PESOS ,pagadas por el ayuntamiento de Texcoco. Erik Galicia Ortiz, quien estaba a cargo de la Secretaría Particular con Sandra Falcón, originario de cuatlichan y su tío el subdirector de un área de la administración municipal , fue nombrado Director de Gobierno Municipal, y Arturo Montiel Caraza estará a cargo de aplicar el programa para el regreso a la nueva normalidad en el municipio.



Magdalena Moreno Vega, quien era la titular de la Oficialía Conciliadora, quedó a cargo del DIF municipal EN LUGAR DE CARLOS HERNANDEZ. Magdalena moreno encargada de una parte de la cabecera municipal en materia electoral entra al grupo con Delfina Gomez en su administración (2012-2015) y en el 2015, es su suplente a diputada federal , donde asume la diputación cuando Delfina es candidata a la gubernatura en el 2017.

Los graves problemas de seguridad y abuso de autoridad en el municipio de Texcoco donde estaba magdalena moreno se queda en la oficialía conciliadora estará como encargada de despacho Guadalupe Peña Ramírez, quien se encontraba a cargo de la oficina de mejora regulatoria, área en donde la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, nombrará un nuevo titular.



Arturo Montiel Caraza, originario del norte del país, desde los gobiernos del PRD ha sido director de seguridad y cargos en la Administración municipal, pertenece al grupo de Adam Gordo y su oreja para darle información de los demás grupos en esta administración municipal. Adam gordo (2003-2006) regidor en su primera incursión a la presidencia de Texcoco con Higinio Martinez, así como a Sandra Falcón, a Mirian Sànchez Monsalvo, hasta la actualidad solo los cambiaba en sus funciones de servicio público.



Y por otro lado la comodín de información VICTORIA ANAYA CAMPOS (jalisquilla) , encargada de informar al por menor al líder del Gap, particular del Dr. Higinio Martinez, oídos de él, directora de recursos humanos, delegada estatal de bienestar de los programas federales es rotada en lugar de PACO VAZQUEZ y se dice que es licenciada , con un nivel prepa inconclusa , tiene la capacidad de cambiar y quitar a servidores (2012-2018) y actual servidora pública estatal de Bienestar programas federales, Paco Vazquez se va a la secretario del ayuntamiento de Toluca en lugar de Ricardo Moreno Bastida suplente del senador.



José Francisco Vázquez Rodríguez, ex diputado local, será el Administrador Central de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros en el SAT, a partir del 1 de Julio. Paco Vázquez es una de las piezas clave del Grupo Acción Política que encabeza el senador Higinio Martínez Miranda. Posible candidato a la presidencia municipal o diputado.