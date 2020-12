Nombran ’Diego Armando Maradona’, estadio en Italia

+La resolución fue aprobada por unanimidad en el Palazzo San Giacomo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Mientras un juez eximió de la cárcel a médico de Maradona, acusado de homicidio culposo, en Buenos Aires, tras conocerse la intención del SSC Napoli de rebautizar el estadio San Paolo para homenajear al fallecido ídolo argentino, este viernes se hizo realidad: ya es, oficialmente, el ’Estadio Diego Armando Maradona’.



El cambio de nombre se aprobó este viernes por unanimidad en el Ayuntamiento de dicha ciudad del sur de Italia, según ha anunciado la institución.



La resolución, que nació a partir de la propuesta del alcalde Luigi de Magistris, fue aprobada por unanimidad en el Palazzo San Giacomo y ahora la cancha del elenco napolitano lleva el nombre del mejor jugador de su historia.



’Maradona encarnó el símbolo de redención de un equipo que, en los años más oscuros, demostró que es posible levantarse, ganar y triunfar, al tiempo que ofrece un mensaje de esperanza y belleza a toda la ciudad’, dice la resolución que ya entró en vigencia.



El primer partido bajo esta nueva denominación será Napoli-Real Sociedad correspondiente a la Fecha 6 de la fase de grupos de la UEFA Europa League, que se disputará el próximo jueves 10 de diciembre.



Pese a que rige la limitación de público (puertas cerradas) por la pandemia del coronavirus será una cita más que especial que quedará grabada en la memoria de todos los napolitanos.



A través de las redes sociales, la entidad del sur de Italia confirmó la noticia y les dio la bienvenida a los fanáticos al ex estadio San Paolo.



Este será el segundo estadio del mundo en llevar el nombre Diego Armando Maradona, ya que así había sido bautizado el de Argentinos Juniors en Buenos Aires, donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional y debutó en Primera.



Además, en Argentina, el Club Atlético Newell’s Old Boys le dio su nombre a una de las tribunas del estadio Coloso Marcelo Bielsa en Rosario.



Y no hay que descartar que próximamente alguna otra institución le rinda un tributo de este tipo.



Hace unos días el Napoli recibió a la Roma por la Serie A y hubo todo tipos de agasajos en honor al Diez.



De hecho, la camiseta que utilizó el equipo fue a bastones celestes y blancos, representando la que tantas veces defendió de la selección argentina.



Banderas, pancartas, videos por la pantalla del estadio y hasta una imagen digitalizada que se distinguió a través de la transmisión televisiva oficial.



Hubo de todo en una jornada muy especial.



Los Azzurri, que pelean en los primeros lugares en la tabla de posiciones de la liga italiana, sueñan con emular el título de Copa UEFA logrado de la mano de Maradona en la temporada 88/89.



Por lo pronto, el jueves que viene buscará sellar la clasificación a los 16avos de final de la Europa League.



Eximen a médico



El juez Orlando Díaz eximió al médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, de ir a prisión, lo que había solicitado su defensa en la causa que investiga el posible delito de homicidio culposo en la muerte del ex futbolista, informaron medios locales.



El magistrado, titular del juzgado de garantías número 2 del municipio bonaerense de San Isidro, accedió así al pedido planteado por la defensa del médico el pasado lunes, que se adelantó a una posible imputación de su cliente.



Luque es investigado, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, en la causa que indaga en las circunstancias del fallecimiento de Maradona.



El neurocirujano presentó en la víspera, a través de sus abogados, un descargo sobre su actuación en el tratamiento del astro, en el cual eximía de responsabilidades a otros médicos intervinientes, a la familia y al propio Diego Armando.



El doctor no ha sido aún imputado, así que ni siquiera llegó a prestar declaración indagatoria cuando acudió el lunes ante la fiscalía de forma voluntaria.



El domingo pasado fueron allanados su casa y consultorio.



(Con información del portal infobae.com)