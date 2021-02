Nominan a Ixtapa-Zihuatanejo como la mejor ciudad del mundo

www.guerrerohabla.com



ZIHUATANEJO, Gro., 14 de febrero de 2021.- Ixtapa Zihuatanejo fue nominado en los premios World’s Best Awards de la revista Travel+Leisure en las categorías Mejor Ciudad del Mundo y Mejores Hoteles del Mundo.



Seis hoteles del destino son incluidos en la categoría: La Casa que Canta, Thompson Zihuatanejo, Cala de Mar Resort & Spa, Las Brisas Ixtapa, La Villa Luz Zihuatanejo y Quinta Troppo; reconocidos por su servicio superior, calidad, amenidades y características generales.



La revista, considerada como la más importante de viajes internacionales, invitó a sus lectores a participar en su tradicional encuesta a través de su plataforma y así compartir sus opiniones sobre los principales destinos y compañías de viajes, premiando a lo mejor del mundo.



El director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo, Pedro Castelán Reyna destacó que ’una nominación como la recibida por Travel+Leisure en sus World’s Best Awards 2021 engrandece al destino’.



También, consideró, sientan las bases para un avance firme en el terreno turístico nacional y llena de orgullo por la calidad, servicios y su gente. Resaltó que Ixtapa Zihuatanejo se ha logrado colocar en el gusto de los viajeros nacionales e internacionales desde hace décadas, ’y ahora somos una visita obligada para disfrutar de las playas mexicanas’.



En la 26 edición de los World’s Best Awards 2021, los lectores participan votando en todas las categorías, que van desde hoteles y aerolíneas hasta ciudades y cruceros.

Fuente: Quadratín