Norma Otilia: protagonismo e irresponsabilidad ante el Covid-19

En su desesperación por llegar a la Alcaldía capitalina en 2021, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez comete ciertos errores, mismos que ponen en riesgo a la población, sobre todo, en tiempos del Covid-19.

Se entiende que quiera ayudar con casilleros de huevo a las personas de escasos recursos económicos, y llevar jornadas médicas en algunas localidades de la Sierra de Chilpancingo. Pero lo que no se vale es que en las reuniones que encabeza ponga el mal ejemplo desacatando las medidas sanitarias, como lo es el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia.

No, eso no le interesa a la representante del distrito local 01. Lo que a Norma Otilia le importa es salir en la foto y presumir que es ’solidaria’ con el pueblo.

Vía redes sociales, la susodicha subió un video y algunas imágenes en el que informa que acudió recientemente a las localidades serranas de El Fresno y Zoyatepec, y en el que se aprecian a más de cien personas reunidas en una cancha de usos múltiples sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

Y lo que es peor: la legisladora de Morena abrazó a niños, bailó al ritmo de la banda de chile frito ahí presente, y abrazó también a adultos mayores.

Las imágenes no mienten. Ella misma o su equipo las difundieron a través de su página oficial ’Norma Otilia Hernández Martínez’.

La legisladora actuó con total irresponsabilidad. Le valió un soberano cacahuate el semáforo naranja.

Insisto, no está mal que apoye con huevos (o despensas, si fuera el caso) a los habitantes de las colonias y comunidades del municipio de Chilpancingo, sobre todo que la economía nacional anda por los suelos… gracias a la Cuarta Transformación.

Hasta este momento, siete diputados locales han dado positivo a Covid-19. Me refiero a Manuel Quiñonez Cortés (PVEM), Alfredo Sánchez Esquivel (Morena), Bernardo Ortega Jiménez (PRD), Héctor Apreza Patrón (PRI), Eunice Monzón García (PVEM), Servando de Jesús Salgado Guzmán (’independiente’) y Alberto Catalán Bastida (PRD).

Norma Otilia, al igual que los demás 45 legisladores tiene contacto físico diariamente con mucha gente, tanto en la sede del Congreso local como en reuniones partidistas. Y no se diga en los recorridos que realiza en las colonias y comunidades.

Todos los legisladores son vulnerables de contagiarse de Covid-19. Pero no se vale que en su desesperación para obtener un cargo en las próximas elecciones los orille a tomar decisiones irresponsables.

Es evidente que Norma Otilia está obsesionada en contender por la Alcaldía de Chilpancingo en las próximas elecciones, a través de Morena. Y para ello recurre a diversas estrategias, como cuestionar en todo momento las acciones que realiza el gobernador Héctor Astudillo Flores a favor de los guerrerenses.

El 23 de abril de 2019, por ejemplo, cuestionó la inauguración del puente vehicular que se construyó sobre el boulevard Vicente Guerrero, conocido como distribuidor vial de Chichihualco, con una inversión de 135 millones de pesos.

Dijo que después de su inauguración, el puente ha presentado fallas en su estructura, como hundimientos y el desprendimiento de varias placas de concreto conocidas como escamas, lo que motivó que un grupo de ciudadanos advirtieran el riesgo de un colapso, escenario que ha sido negado por Rafael Navarrete Quezada, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del gobierno estatal.

Si la obra estuviera mal no la hubiera avalado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que depende del gobierno federal que encabeza Morena, instituto político al cual pertenece la legisladora de marras.

De hecho, durante la inauguración del distribuidor vial de Chichihualco (28 de marzo de 2019) estuvo presente un representante del gobierno de la Cuarta Transformación. Me refiero al ingeniero Martín Gómez Islas, residente general de Conservación de Carreteras Federales de la SCT.

Si la legisladora sospecha que la obra está mal hecha, pues que recurra a la SCT para que le aclaren sus dudas.

Ni siquiera el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja de la administración del gobernador Héctor Astudillo. Por el contrario, le ha reconocido en varias ocasiones el trabajo que ha realizado a favor del pueblo de Guerrero.

No cabe duda que hay quienes pretenden llamar la atención en los medios para que la ciudadanía crea que son los paladines de la justicia y la lucha social, cuando en realidad son unos ambiciosos vulgares.

El exceso de protagonismo no es el camino.

ENTRE OTRAS COSAS… El Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió que el diputado local y dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, no infringió la ley por los espectaculares que colocó en diferentes puntos de Chilpancingo con motivo de su segundo informe de labores.

Durante la sesión de este martes, los magistrados electorales consideraron que el recurso promovido por Isaac David Cruz Rabadán, representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), es improcedente, ya que ’son inexistentes las infracciones a la normatividad electoral denunciado’.

Pa´ atrás, pues, el procedimiento especial sancionador promovido por el representante de Morena ante el IEPC. I´m sorry.

