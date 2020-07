Normales los primeros días de color naranja en el estado

Ya van cuatro días desde cuando se reanudaron las actividades y parece que las cosas caminan bien para el sector turístico, con distintos porcentajes de ocupación hotelera durante esta fase de semáforo naranja.

La gente está llegando a las playas de Acapulco y el gobierno del estado está aplicando los filtros sanitarios para cuidar que no haya brotes de contagios por Covid-19.

El reto, reconoce el gobernador Héctor Astudillo Flores, es mantener al estado en color naranja para no regresar al confinamiento como ha sucedido en otros estados.

Está claro que regresar a rojo implica cerrar negocios y ahondaría los problemas de carácter económico y social, por la pérdida de empleos.

Por eso es necesario que todos sigan las indicaciones y se cuiden para evitar más contagios y muertes por este virus.

Mientras para Chilpancingo es posible que este lunes, 6 de junio, se cambie el municipio de color rojo a naranja.

Esto permitirá abrir algunas actividades no esenciales y es necesario que la gente incorpore la prevención como una actitud cotidiana como dice el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán.

’no debemos esperar a que nos digan qué hacer, nosotros somos libres de elegir el entorno en donde nos movemos, pero hay que hacerlo con seguridad y con respeto a la vida de las demás personas’, comentó.

El secretario de Salud en el municipio, Abraham Jiménez Montiel, ha señalado que aunque los casos en la ciudad van en aumento, la situación no se ha salido de control, pues se ha mantenido un trabajo de prevención desde que inició la pandemia.

A estas acciones de control institucional, los médicos particulares ya son de gran ayuda, pues ya están atendiendo y dando tratamientos a enfermos de covid-19 y los están sanando sin complicaciones, por lo que un gran número de contagiados están curando en casa.

Sin embargo, aún hay acciones que implementar, como pudiera ser que se hagan análisis a un número muestra de trabajadores de empresas trasnacionales y nacionales.

Y esto es necesario porque se dice que hay algunas empresas que no atienden a sus trabajadores enfermos de Covid-19 y que prácticamente los obligan a seguir laborando en esas condiciones.

La implementación de los módulos para prueba Covid en Chilpancingo, sin duda es de gran ayuda para la población, pero urge hacer cambios en su funcionamiento, porque convocan a la población interesada a presentarse en ayunas a las diez de la mañana, que es la hora de inicio de toma de datos.

Pero la espera se vuelve tortuosa cuando es hasta las doce del día que inician a tomar las muestras por parte del equipo de químicos.

Es decir, las personas deben esperar dos horas más para que les tomen su exudado, en ayunas y con molestias, algunos.

También es buena la propuesta de que quien no use protección en la venta de algún artículo o comida, no se le compre, pero la venta de alimentos debería seguir siendo vigilado y cerrando aquellos negocios que no acatan las recomendaciones, porque se siguen viendo que pese a todo hay quienes no hacen caso de protegerse y cuidar al cliente.

En Acapulco, municipio que continúa en la transición a la ’nueva normalidad’, este domingo, primer fin de semana tras la reapertura de actividades turísticas, alcanzó un promedio general de 13 por ciento, de acuerdo con estadísticas la Secretaría de Turismo Municipal.

El reporte de la dependencia indica que la zona con mayor número de visitantes fue la Dorada con un 14.7 por ciento, seguida de la zona Diamante con 12.7 unidades porcentuales y la zona Tradicional con 3.7 por ciento como resultado del muestreo realizado en las 11 mil habitaciones de hotel que se tienen en el puerto.

Ante eso, el gobierno de Adela Román Ocampo, pendiente de los filtros de control y coordinando las acciones de prevención y apoyo a la población acapulqueña, exhorta a residentes, prestadores de servicios turísticos y visitantes a reforzar las medidas sanitarias, usar cubrebocas en todo momento, así como respetar las recomendaciones del Sector Salud durante su recreación en espacios públicos y playas.