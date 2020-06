Nos esperan las olimpiadas en 2021

¡Por favor año 2020 ya termina! Tal parece que la mayoría de los ciudadanos del mundo quisiéramos que éste año ya se fuera. Si tuviéramos algún extraño poder muchos lo utilizaríamos para lograr que el 2020 lo hubiéramos pasado sin necesidad de vivirlo, obviamente y por desgracia eso no puede suceder. La terrible pandemia del Coronavirus ha sido catastrófica para la humanidad por el número de muertos y enfermos que ha dejado.

Muchos eventos sociales, económicos, políticos y deportivos se han visto en la necesidad de poner pausa o simplemente cancelarse. Uno de los más trascendentes fue aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Teóricamente la competición estaba programada para comenzar éste 24 de julio. Estos Juegos pasarán a la historia por ser los primeros en posponerse, como es sabido, debido a la incidencia del COVID-19 en el planeta.

Hace un par de días la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, prometió a los atletas del mundo que se está haciendo un amplio esfuerzo para que la cita olímpica pueda llevarse a efecto el próximo año. Koike reconoció que las medidas de seguridad e higiene que se han implementado en los tiempos de la pandemia, como el distanciamiento social y la detección del virus mediante test, podrían implementarse durante el 2021.

Los responsables del sector salud a nivel mundial están haciendo amplios esfuerzos para derrotar el Coronavirus para que deje en paz a la humanidad. Con ello dar paso a los eventos de toda índole. Teniendo confianza que las condiciones mejorarán los Juegos Olímpicos se reprogramaron para ser inaugurados el 23 de julio de 2021, destacando que seguirán llamándose Tokio-2020. Médicos expertos han manifestado su preocupación indicando que un año quizás no sea tiempo suficiente para controlar el virus y que el evento se pueda celebrar con total seguridad.

Si por desgracia en el 2021 la Olimpiada tampoco pudiera efectuarse los organizadores de los Juegos de Tokio, como el mismo Comité Olímpico Internacional (COI), han confirmado que tristemente ya no sería posible un nuevo aplazamiento, dejando como opción la cancelación definitivamente de éste maravilloso evento.

Quienes somos grandes aficionados a los deportes deseamos en primera lugar que el mundo recupere su salud, y número dos que logre realizarse la fiesta de los Juegos en Tokio, lo cual sería un bello símbolo del triunfo humano sobre el Coronavirus.