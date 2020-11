Nos fue bien en el puente; hay que esperar las consecuencias: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 17 de noviembre de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores indicó que se esperan las consecuencias de los contagios que se pudieron dar durante este último fin de semana largo en los destinos turísticos del estado, y en siete días se valorará cómo se mueven las curvas epidemiológicas. ’Nos fue bien en el puente, sí.



Hay que esperar las consecuencias del contagio, las valorarán en cinco, siete días más o menos, vamos a ver cómo se mueve’, expresó Astudillo Flores.



Durante la actualización de cifras del coronavirus, expuso no obstante que se han hecho bien las cosas para reducir los contagios ’pero no podemos cantar victoria, no podemos decir que ya la libramos, de ninguna manera’.



Puntualizó que hace falta continuar ’con una gran contundencia, con miras a que en el mes de diciembre nos vaya mejor’ en la temporada vacacional. Lamentó que pese a que se tuvo un buen fin de semana largo en el estado, en las playas y en muchos hoteles no se respetó el límite de ocupación por el Covid 19.



El mandatario estatal señaló que muchos hoteles ’no nos están diciendo la verdad’ de su ocupación, y en el caso de las playas, atribuyó el sobrecupo a que quienes operan las franjas de arena no ’pusieron la parte que les correspondía’.