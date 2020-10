Nos lo recuerda el gobierno

Sí, el gobierno federal, a través del Diario Oficial de la secretaría de gobernación, nos recuerda que el 2 de octubre no se olvida.

Nosotros lo entrecomillamos:

’De acuerdo con la consigna, el 2 de octubre no se olvida. Día de luto y solemne para la Nación.

La Bandera Nacional deberá izarse a media asta’.

2 DE OCTUBRE ANIVERSARIO DE LOS CAÍDOS EN LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA DE LA PLAZA DE LAS TRES CULTURAS EN TLATELOLCO, EN 1968

El 2 de octubre de 1968 es una fecha significativa en la historia del México contemporáneo.

Representa el inicio del proceso de democratización que ha vivido el país desde entonces.

Ese día se reprimió al movimiento estudiantil que se había expresado desde finales de julio de ese año.

El movimiento estudiantil luchaba de manera pacífica contra la represión policial y a favor de las libertades democráticas.

Surgió en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional y se extendió hasta incorporar a buena parte de las escuelas de nivel medio y superior del Distrito Federal, así como de otras ciudades del país.

El 8 de agosto fue creado el Consejo Nacional de Huelga.

El Consejo redactó un pliego petitorio que contenía seis puntos:

Libertad a los presos políticos; derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal (que sancionaban el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para reprimir a los estudiantes).

Desaparición de la corporación de Granaderos.

Destitución de los jefes policiales; indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.

Deslinde de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.

El 13 de agosto se llevó a cabo una marcha estudiantil del Casco de Santo Tomás al Zócalo capitalino, con la participación de casi doscientas mil personas.

El Consejo Nacional de Huelga invitó a diputados y senadores a un debate público en Ciudad Universitaria, que se efectuó al día siguiente.

El 27 de agosto una manifestación de casi cuatrocientos mil participantes llegó a la Plaza de la Constitución.

Al concluir, cinco mil personas permanecieron de guardia en la plaza e izaron una bandera rojinegra.

Por la madrugada fueron desalojados.

El 18 de septiembre, la fuerza policial ocupó la Ciudad Universitaria.

El 23, tomaron el Casco de Santo Tomás del IPN.

El 2 de octubre se llevó a cabo un mitin en Tlatelolco.

A las 18:10, un helicóptero lanzó una bengala sobre la plaza.

Fue la señal para comenzar la dispersión de los manifestantes y el arresto de los líderes estudiantiles.

La represión puso fin al movimiento estudiantil.

Hubo decenas de muertos y heridos.

En los años siguientes la lucha democrática de los estudiantes sirvió para abrir los cauces al desarrollo democrático del país.

Nos lo recuerda el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México’

