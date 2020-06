’Nos preparamos para reactivar la economía de manera gradual’: Adela Román

La presidenta municipal Adela Román Ocampo afirmó que esta ciudad no está aún preparada para reiniciar la actividad económica el próximo 15 de junio, por estar en semáforo rojo debido a la pandemia del nuevo Coronavirus SARS-COV-2, causante de COVID-19, aunque hay sectores que podrían hacerlo gradualmente, como el hotelero y restaurantero, siempre y cuando sean extremadamente estrictos con seguir los protocolos establecidos por el Sector Salud para evitar más contagios.



En entrevista que concedió este día, la alcaldesa consideró complicado reabrir las actividades en la primera quincena del mes en curso, por el contexto actual de Acapulco que es el epicentro de la pandemia en Guerrero, con 183 decesos y mil 709 casos positivos acumulados que representan el 47 por ciento de los infectados en el estado.



’No está Acapulco preparado para reabrir este 15 de junio. Yo lo veo bastante difícil. Yo, en lo personal, quisiera que se abriera por la economía, sin embargo, sería un acto de irresponsabilidad que dijera: ya el 15 se abre’, refirió la munícipe y lamentó que mucha gente no haya entendido y actuado con responsabilidad cuando su gobierno puso en marcha las acciones preventivas a mediados de marzo, precisamente para evitar el escenario que hoy estamos viviendo.



Román Ocampo informó que el próximo viernes sostendrá, junto con otros presidentes municipales que tienen destinos de playa, una reunión virtual con el gobernador Héctor Astudillo Flores para proponer ’qué procede y que nos conviene’. Adelantó que propondrá alternativas para reactivar la economía en el puerto y que sea una acción consensada ’porque en esta pandemia nadie puede ir solo’.



Con relación a las pérdidas económicas que ha dejado el COVID-19 para el municipio, la edil dijo que no pueden ser cuantificadas aún, pero sostuvo que el daño es sumamente grave, ya que Acapulco sostiene al resto del estado, tiene ingresos importantes que en este momento cayeron de manera bárbara y no cuenta hoy el Ayuntamiento con ingresos propios suficientes.



Adelantó que en reunión virtual sostenida este lunes, se analizó junto con el mandatario estatal y alcaldes de otros municipios que los jóvenes salgan a practicar algún deporte en canchas deportivas, siempre y cuando no realicen actividades que impliquen mucho contacto físico, y que se sigan las recomendaciones sanitarias; incluso podrían permitir que la gente haga actividades físicas en las playas.



Reiteró que para retomar las actividades económicas se deben seguir estrictamente los protocolos, y los empresarios tienen que cumplirlos, para estar tranquilos de que, al turista, al cliente, se le trate con mucho respeto, con mucha atención, siempre cuidando la salud de todos. ’En Acapulco estamos en alerta máxima, pero si la gente participa lograremos frenar el avance del COVID-19 y mejorar las condiciones para programar la reapertura de actividades’, puntualizó la alcaldesa.