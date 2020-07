Nos quedamos sin balón

¡Una fiesta menos! La crisis generada por el Coronavirus obviamente ha traído muchas desgracias en el sector salud, social y económico del mundo. En el ramo deportivo, principalmente en el fútbol, ha provocado la modificación de eventos los cuales previamente ya estaban comprometidos. Ejemplo más reciente es que en días pasados la revista ’France Football’ anunció que éste año no habrá ganador del famoso y prestigiado ’Balón de Oro’.

Recordemos que este premio se entrega cada año. Está considerado como el mayor honor individual que recibe un futbolista a nivel mundial. La primera ocasión que se entregó fue en 1956 y en ese momento se tenía contemplado que únicamente lo podían ganar jugadores con nacionalidad europea.

La primera figura en obtenerlo fue el inglés Stanley Matthews, quien jugaba para el Blackpool Football Club.

Para el año de 1995 se acordó que la decoración la podría recibir cualquier futbolista del mundo con la única condición que debía seguir militando en un club europeo. Con el anunció de no entregar el trofeo éste año será la primera ocasión que se quede vacante el reconocimiento. La actual situación sanitaria relacionada al Covid-19 fueron determinantes para que el jurado no pudiera tomar la decisión de a que figura entregarle el reconocimiento.

Con el inició de la pandemia diversas ligas europeas dieron por terminado sus torneos mucho antes de lo programado. Por lo cual las condiciones no eran justas para la premiación en este 2020. Entre los jugadores afectados porque venían haciendo un gran año han sido De Bruyne, Lewandowski, Benzema y hasta el polémico Sergio Ramos.

Haciendo un poco de historia, vale la pena recordar a los grandes jugadores que han sido premiados, entre ellos se encuentran Leonel Messí, Cristiano Ronaldo, Kaká, Ronaldo Nazario y Luis Figo. Se tiene la plena confianza que el próximo año las condiciones deportivas y mundiales serán mejores, entonces tendremos de vuelta está fantástica premiación donde los ojos del balompié siempre están puestos.