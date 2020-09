Nos tomó por sorpresa el retroceso del semáforo epidemiológico en Taxco: alcalde

Septiembre 15, 2020



*Pediremos al gobierno estatal, que Taxco sea tomado en cuenta en color amarillo, dice Marcos Efrén Parra



Taxco, 15 de septiembre. El retroceso del semáforo epidemiológico Covid-19 a anaranjado, ’nos tomó por sorpresa por las afectaciones que dejará otra vez la pandemia, sin embargo, pediremos al gobierno estatal, que Taxco sea tomado en cuenta en color amarillo, porque los contagios han sido muy pausados, a diferencia de otros municipios’, destacó el presidente municipal, Marcos Efrén Parra Gómez.



’Si la evaluación se hiciera por regiones, creo que Taxco podría permanecer en color amarillo y no regresar al naranja, como es la tendencia en la entidad. Estamos sacando nuestros cálculos en base de la forma en que se aplica, para reiterar que esta región o cuando menos Taxco, se quede en semáforo amarillo’, señaló.



Expresó que ha pedido al gobierno estatal, a que Taxco sea visto desde otra medida, porque los contagios han sido menores en comparación con otros lugares, donde se han disparado considerablemente. Por eso ’pedí que Taxco sea considerado dentro del semáforo epidemiológico Covid-19 amarillo, aun y cuando estemos en naranja, porque he pedido que se haga una valoración de esta región, sea considerada por separado y que nos permita permanecer en el color amarillo’.



Informó que durante las últimas dos reuniones que sostuvo con alcaldes y el gobernador, Héctor Astudillo Flores para las acciones por el retroceso del semáforo epidemiológico Covid-19 a naranja, se comprometió a someter acciones estrictas de revisiones a los comercios de todo tipo, acompañados del personal de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado (Copriseg) para verificar que se cumplan los protocolos sanitarios por la pandemia en esta temporada de fiestas patrias y el resto de los días en color naranja para no permitir el incremento sustancial de los casos de coronavirus.



’Vale la pena destacar que Taxco, a pesar de esa reapertura, no ha tenido incrementos sustanciales como en otros municipios se ha dado y otras regiones’, expuso.



Aseguró que las supervisiones estrictas serán acompañadas por las fuerzas públicas de la Guardia Nacional, la fiscalía del estado, policía estatal, así como personal de salud del gobierno federal y estatal, para que se respete la sana distancia y 50 por ciento de capacidad de los lugares permitidos, mientras que otros tendrán que cerrar.