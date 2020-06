Nosotras Construimos buscará las mejores mujeres candidatas del PAN: Jorge Inzunza Armas

Con el objetivo de encontrar las mejores mujeres y sus perfiles para las candidaturas de los próximos procesos electorales, el Partido Acción Nacional en el Estado de México dio a conocer la Coordinación Nosotras Construimos a cargo de la ex alcaldesa de Naucalpan, ex diputada local y federal Angélica Moya Marín.



Marko Cortés, presidente Nacional del PAN tomó protesta a las integrantes de Nosotras Construimos , acompañado de Jorge Inzunza, dirigente estatal y Adriana Aguilar de Promoción Política de la Mujer (PPM) del CEN.



’El reto es buscar los mejores perfiles’, dijo Cortés.



Añadió. ’Tiene como naturaleza buscar los mejores perfiles dentro y fuera del partido para las mujeres que puedan encabezar las diversas posiciones políticas para postularlas como candidatas’.



Por su parte, Jorge Inzunza expresó que ’Angélica sabrá conducir estos trabajos y la gran labor de Ana Balderas en PPM se verá enriquecida con este grupo’.



En el PAN siempre las mujeres han tenido y ocupado puestos importantes de decisión y más ahora con la paridad de género.



Mientras que Moya Marín dijo: el proyecto busca incorporar más mujeres a la acción cívica para que desde ahí puedan trabajar por sus anhelos para vivir mejor.



Las integrantes de la coordinación son mujeres líderes del PAN que destacan como legisladoras, integrantes del Comité Estatal, alcaldesas, y ex funcionarias.



Integrantes:



Comité Directivo Estatal:



Ana María Balderas Trejo (Secretaria de PPM.



Luz María Castillo Martínez (Directora de atención al militante).



Teresa Ginez Serrano (Secretaria de Afiliación).



Emma Álvarez Villavicencio (Secretaria de Acción Juvenil).



María Elena Pérez de Tejada Romero (Representante ante el Observatorio Estatal de la Mujer- integrante CDE).



Gabriela de Jesús Velasco Espinosa (Secretaria de cultura- integrante CDE).



Santos Margarita Torres Martínez (integrante del CDE).



Comité Ejecutivo Nacional:



María Fernanda Rivera (Coordinadora Nacional de Atención al Militante).



Diputadas Federales:



Laura Angélica Rojas Hernández (Presidenta de la Cámara de Diputados).



Diputadas Locales:



Ingrid Krasopani Schemelensky Castro.



Karla Leticia Fiesco García.



Brenda Escamilla Sámano.



Crista Amanda Spohn Gotzel



Presidentas Municipales



Leticia Zepeda Martínez (Chapa de Mota).



Evelin Mayén González (Jilotzingo).



Miriam Escalona Piña (Melchor Ocampo).



Anel Martínez Pérez (Presidenta de Nopaltepec).



Representantes cabildos:



Nataly Monserrat Maldonado Barrios (Coordinador Estatal de Síndicos).



Joanna Alejandra Felipe Torres. (Sindica de Cuautitlán Izcalli).



Nadia Ivett Arroyo Guerrero. (Regidora de Chalco).



Exfuncionarias y lideresas



Micaela Aguilar (ex senadora).



Lupita Mondragón (ex diputada).



Edelmira Gutiérrez Ríos (ex presidenta municipal).



Marta Eugenia Guerrero Aguilar (ex diputada).



Guillermina Sámano.



Nélida Mociño Jiménez (ex diputada).



María Gisela Alejandra Parra Flores (ex diputada).



Rosa María Castellanos