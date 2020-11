Noticia de vacunas estimula otro salto en las bolsas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 09, NOVIEMEBRE, 2020, 12:08 hrs.

BOLSAS EN EL MUNDO



Luego de cerrar con alzas de entre 1 y 2% en Asia, las bolsas de Europa dieron un gran salto hacia el mediodía de hoy lunes, reporta la plataforma global de inversiones eToro.



Se debe a las noticias de que Pfizer reportó un 90% de efectividad en su vacuna contra la Covid-19, mientras que Novavax obtuvo para la suya el fast track por parte de la Food and Drug Administration (FDA) para llevar a cabo su última etapa de pruebas en Gran Bretaña, EU y México.



El optimismo también se atribuye a los efectos finales de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EU, confirmada el sábado pasado.



El FTSE 100 sube más de 5%, mientras que el CAC 40 más de 7%, el IBEX más de 8% y el DAX más de 5%. Las bolsas en Estados Unidos abrieron con saltos similares. El Dow Jones abrió con alza de 5.6%, el S&P 500 3.8% y el Nasdaq en 1.21%, números que parecen moderarse conforme avanza la mañana, en lo que algunos inversionistas están interpretando como una señal de vender.



Sin embargo, parece un día de recuperación para todo lo que no es el sector tecnológico. Cinemark, Carnival Cruises, Marriot, Nordstrom, Avis, Chevron, American Express, Boeing, Disney se disparan en rangos de dos dígitos.



Las noticias sobre vacunas han inyectado optimismo en las acciones de viajes en particular. El sector ha estado entre los más afectados por las restricciones de COVID-19 y EasyJet e IAG se movieron con fuerza tras el anuncio. Las existencias de petróleo también aumentaron, ya que cualquier signo de recuperación en el sector de los viajes estimularía la demanda.



Sin embargo, aunque obviamente se trata de un paso positivo, todavía queda mucho camino por recorrer. Pfizer solo podrá enviar su vacuna para uso de emergencia una vez que se hayan recopilado dos meses de datos. Todos los ojos estarán puestos en la tercera semana de noviembre, mientras esperamos para ver si los números muestran que la vacuna puede ser aprobada.







Los mercados de valores de EU y de todo el mundo se dispararon la semana pasada, ofreciendo su mejor semana desde abril. El S&P 500, FTSE 100 y Eurostoxx 600 subieron 7.3%, 6% y 7% respectivamente. Antes de que comenzaran a publicarse los resultados de las elecciones estadounidenses el martes por la noche, las acciones habían obtenido ganancias gracias a datos de encuestas optimistas que plantearon la posibilidad de una "ola azul", con los demócratas tomando la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes.



Había la esperanza de que el control demócrata significara un camino más rápido hacia un nuevo paquete de estímulo fiscal. Sin embargo, si bien Joe Biden ha sido confirmado como el nuevo presidente y los demócratas han conservado la mayoría en la Cámara, el control del Senado todavía está en el aire, y podría estarlo hasta enero. Eso plantea la posibilidad de un escenario llamado "ricitos de oro" para los inversionistas, con un liderazgo menos volátil y una mayor posibilidad de estímulo, pero una probabilidad reducida de aumentos de impuestos y regulación si los demócratas no toman el Senado.



Informe de empleo muestra que Estados Unidos continúa recuperándose





El informe de empleo de octubre en Estados Unidos se vio ensombrecido por las noticias electorales. La tasa de desempleo cayó del 7.9% en septiembre al 6.9% en octubre, según el Departamento de Trabajo. El informe muestra que el mercado laboral continúa recuperándose, aunque más lento de lo preferido.





Las acciones tecnológicas sectoriales fueron las grandes ganadoras en el repunte de la semana pasada, con el sector tecnológico del S&P 500 subiendo 9.7%, ya que la perspectiva de un gobierno dividido reduce el riesgo de una mayor regulación. Eso lleva la ganancia del sector hasta la fecha más allá del 30%, frente al aumento del 8.6% del S&P 500. A medida que las acciones se dispararon, la volatilidad, medida por el Índice de Volatilidad Cboe (Vix), cayó 35%, que es su declive semanal más pronunciado desde abril.



S&P 500: 0% viernes, +8.6% en el año (+7.3% en la semana)

Dow Jones: -0.2% viernes, -0.8% en el año (+6.9 en la semana)

Nasdaq Comp.: 0% viernes, +32.6% en el año (9% en la semana)



Los constructores de vivienda se disparan con los datos de precios





A pesar de que Inglaterra volvió a confinarse la semana pasada, las acciones que cotizan en Londres siguieron el alza de sus contrapartes estadounidenses la semana pasada, y tanto el FTSE 100 como el FTSE 250 obtuvieron ganancias sustanciales. Los constructores de vivienda estuvieron entre los mayores ganadores en el FTSE 100 la semana pasada, ya que los datos de los prestamistas Nationwide y Halifax mostraron que los precios de las viviendas en el Reino Unido aumentaron a su tasa más rápida en años el mes pasado.



Taylor Wimpey, Barratt Developments y Persimmon registraron rendimientos de dos dígitos, siendo Persimmon el mejor desempeño del trío en 2020 hasta el momento. El precio de sus acciones está abajo en menos de 3% en lo que va de año, frente a las caídas de 36% y 27% de Taylor Wimpey y Barratt. De manera similar, en el FTSE 250, Crest Nicholson subió cerca de 20% la semana pasada, pero sigue bajando 40% en lo que va del año.





La firma de seguros RSA también apareció en los titulares, después de que se conoció la noticia de una oferta pública de adquisición de la compañía. Como resultado, el precio de sus acciones ganó en la semana más de 50%.



FTSE 100: +0.1% viernes, +21.6% en el año (+6% en la semana)

FTSE 250: -0.1% viernes, -18.1% en el año (+4.1% en la semana)



Qué Vigilar



McDonald’s: al gigante de la comida rápida le ha ido relativamente bien en 2020, con el precio de sus acciones subiendo cerca de 10%, ya que si bien la pandemia ha afectado a la empresa en algunas áreas (como la demanda de desayunos y el tráfico peatonal en general), lo ha hecho. bien fen la entrega de alimentos y drive throughs. De cara al tercer trimestre, la empresa tenía planeado un importante impulso de marketing, por lo que los inversionistas estarán atentos a los resultados cuando entregue su reporte este lunes.





Beyond Meat: la empresa de sustitutos de la carne basada en plantas Beyond ha más que duplicado el precio de sus acciones en 2020, a pesar de operar en un campo cada vez más competitivo. Cuando la firma entregue su reporte del tercer trimestre el lunes, los puntos clave a tener en cuenta serán los detalles sobre las nuevas asociaciones, en particular el estado de su relación con McDonald’s (luego de una prueba en las unidades de la firma en Canadá). Actualmente, los analistas de Wall Street están a favor de Mantener la calificación de la acción.





Por qué es importante la carrera por el Senado en EU





Una batalla política estadounidense que aún no se ha decidido es si el Partido Demócrata o el Partido Republicano tendrán mayoría en el senado de 100 escaños. Los demócratas tuvieron que recuperar terreno para recuperar el control, lo que hasta ahora no han logrado. Sin embargo, para los dos escaños de Georgia, ningún candidato alcanzó el umbral del 50% requerido para ganar. Para resolver eso, se llevarán a cabo dos elecciones de segunda vuelta a principios de enero. Si los demócratas pueden ganar ambos escaños, eso conducirá a un empate 50-50 entre los partidos, con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris como desempate.





El resultado de estas carreras tendrá ramificaciones importantes para los inversionistas. Con el control del Senado, las revisiones fiscales y regulatorias están sobre la mesa para los demócratas, pero la probabilidad de un importante paquete de estímulo fiscal también aumenta. La forma en que reaccionarían los mercados depende de cuánto inviertan los inversionistas en el "escenario Ricitos de Oro" descrito anteriormente entre ahora y enero.



Esquina Cripto



El gobierno de EU incauta 1,000 millones en bitcoins





El gobierno de EU ha incautado 1,000 millones en bitcoins, la incautación más grande del criptoactivo en la historia, conectada al mercado de la web oscura Silk Road, según The Guardian.



El Departamento de Justicia de EU (DoJ) anunció que había localizado al titular de los criptoactivos a quien se refiere como "Individuo X". Los bitcoins fueron transferidos al Individuo X en 2015 por Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, antes de su arresto por actividades ilícitas. El DoJ ha estado intentando localizarlo desde entonces.



El valor del bitcoin es mucho más alto hoy que cuando fue transferido desde Ulbricht. El DoJ dice que el titular anónimo mantuvo el criptoactivo hasta hoy, donde vale unos 1,000 millones, frente a los 23,700 dólares cuando se envió inicialmente.



La incautación tiene un valor de moneda fiduciaria más alto que todas las incautaciones realizadas por el Departamento de Justicia en 2015, el último año en que los registros están disponibles.