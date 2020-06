Noticias desalentadoras

El riesgo es grande y la población hace como que no entiende la gravedad del tema y dentro de la llamada nueva normalidad se toman licencias no consideradas en la emergencia.

Las discrepancias son grandes entre los gobernantes, los que decidieron adoptar su propio semáforo y dictaminar dentro de sus respectivas entidades el regreso a las actividades cotidianas.

Esa decisión provoca que en algunas ciudades comiencen a operar algunos sectores de la productividad que en otros están detenidos todavía y se ve la circulación de sus habitantes por distintos rumbos de las ciudades.

En algunas de esas poblaciones se adviertes pequeñas aglomeraciones, en otras más se celebran festejos de todo tipo, en los que contingentes de hasta cien o más personas participan.

Para muchos, el asunto de la pandemia ya es tema superado, mientras que se siguen reportando cientos de contagios y de muertos en todo el país diariamente. Como dijera el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, caen muertos como moscas.

Los ruegos, llamados, convocatorias y exhortos a que se respeten las medidas sanitarias dictadas por el gobierno parecen olvidados y la finalización de la sana distancia fue tomada a consciencia por los pobladores que la dejaron en el recuerdo remoto.

Para algunos, la pandemia provocada por el Covid-19 fue un mal momento del pasado y sin más se lanzan a la conquista de las calles de formas diversas. Unos salen a protestar por causas distintas, lo mismo por la brutalidad policíaca que por la carencia de agua en su zona o por la conversión de ciclopistas en avenidas. Unos lo hacen en manifestaciones, otros por la vía de las redes sociales, mientras que el regreso del comercio informal es una realidad, asentándose, especialmente, en los sitios de comida callejera en los lugares de costumbre.

Hay personas que aprovechan el fin de semana para salir de paseo familiar, dentro de las propias ciudades, algunos de ellos con cierta protección, otros sin ella, como si el virus no existiera y fuese un doloroso recuerdo o ni eso.

Ya transcurrieron cien días del primer contagio en México y las condiciones continúan de manera similar a las recomendaciones de emergencia de los primeros días, con los llamados a mantenerse en casa, no saludarse ni de mano y muchos menos de beso, guardar la distancia adecuada de 1.5 o dos metros entre una y otra persona, traer cubrebocas, lavarse las manos con gran frecuencia, usar gel antibacterial y aislar a las personas con síntomas de contagios.

Pero si en el terreno de la salud existen contradicciones y poca atención para cumplir con las medidas por lo que las cosas no marchan como debiera, en lo político la realidad nos muestra el gran descontento y los constantes choques entre federación y los estados, con un golpeteo entre unos y otros, aunado a descalificaciones, acusaciones y enfrentamientos de todo tipo que no auguran un futuro promisorio.

A ello se le añade el desempleo, las carencias que asoman en diversos niveles y una crisis económica que a esta a punto de mostrar su peor cara.

El escenario es sumamente desalentador y la falta de entendimiento entre los sectores de la política y de la economía pudiera destapar una caja de Pandora que repercuta gravemente en el futuro del país.

Hay quienes celebran la apertura de algunos ramos de la economía, de los considerados como no esenciales, otros que prefieren la prudencia hasta que baje de forma sensible el pico de una cresta que parecer interminable, mientras que noticias alarmantes consideran que la cantidad de muertes en México, al término de la pandemia, superará los 50 mil fallecidos, existiendo la posible de un rebrote.

