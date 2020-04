Noticias Falsas, Bots y Redes Sociales en México…

Argonmexico / Si te vienen a contar cositas malas de mí…



Un alud de artículos o noticias falsas invaden redes sociales en nuestro país. Aparte de enfrentar la pandemia del Covid-19, México vive la difusión de notas falsas en redes sociales y medios de comunicación tradicionales. Lo que es peor, generan un impacto adverso para enfrentar la situación, acusa Luis Ángel Hurtado Razo.



El profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, alerta que las también llamadas fake news tienen efecto directo en el estado de ánimo y éste, poco a poco evoluciona hasta generar pánico. En algunos países del mundo se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva. Fenómeno preocupante.



Las cinco redes sociales más utilizadas en México son: WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Esta última tiene más de 82 millones de usuarios mexicanos (88 por ciento), quienes aseguran haber recibido alguna vez mensajes erróneos, refiere el universitario.



Actualmente, la pandemia desinformativa alcanza cifras importantes en nuestro país, y nos convierte en el segundo, después de Turquía, con mayor generación de noticias falsas, alerta Hurtado, uno de los autores del estudio ’Radiografía sobre la difusión de fake news en México’, que incluye la aplicación de mil 593 cuestionarios al mismo número de personas, de las 32 entidades del país.

Respecto a WhatsApp, refiere que el 90 por ciento de los encuestados dijo haber recibido noticias falsas sobre el Covid-19; con 91 por ciento de quienes utilizan Instagram. En Twitter, la red menos utilizada por los mexicanos, es de 89 por ciento; en tanto que en YouTube fue el 83 por ciento de los encuestados.



Las cinco redes sociales más usadas por los mexicanos se encuentran en un nivel alto de circulación y propagación de información falsa’. Si quienes las consultan tienen acceso a esas noticias y centran su atención en ellas, para mantenerse informados, el problema cobra grandes dimensiones y provoca un miedo agudo. En ese sentido, las fake news tienen hoy un papel importante en la desinformación de los mexicanos.



El especialista define cinco pasos para evitar la difusión de comunicación imprecisa: no creer al 100 por ciento lo que circula en las redes sociales; darse unos minutos para corroborar antes de compartir; guardar la calma y no dejarse llevar por los impulsos, ni hacer comentarios deliberados si no tenemos la seguridad de su certeza.



Asimismo, mantenernos informados a través de autoridades de salud, nacionales e internacionales; y seguir las normas de sanidad establecidas para evitar el contagio. ’Si no tomamos la debida precaución, las redes sociales serían vehículo para que las personas que están detrás de las noticias apócrifas generen caos, incertidumbre y pánico, que derivarían en crisis sanitarias y económicas.

Lo más alarmante es que comunicadores profesionales, en referencia a quienes de manera firme se dedican de tiempo completo a comunicarse con la sociedad a través de algún medio escrito, radio, televisión o digital, y sólo reenvían o republican memes, artículos o notas sin haber confirmado su veracidad, estamos ante un grave fenómeno que crea pánico en la gente que les cree.



Ante ello, convocamos a esas compañeras y compañeros que se asumen profesionales de la comunicación, cumplan con una obligación y compromiso social, para que antes de reenviar o darle clic a un meme, artículo o noticia, ratifiquen su veracidad. De lo contrario, por su bien, y el de sus hijos, no lo hagan. Si no quieren ver fantasmas, mejor no salgan de noche…