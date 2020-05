Notifica Vía Pública a vendedores de flores en Acapulco para evitar aglomeraciones el Día de las Madres

Sumándose a las acciones preventivas anunciadas para evitar aglomeraciones y nuevos brotes de contagios por el coronavirus COVID-19 en Acapulco, la dirección de Vía Pública notificó a florerías y vendedores de flores en mercados para que no ofrezcan sus productos el próximo 10 de mayo, Día de las Madres, ya que de lo contrario se aplicará el reglamento.



El titular de la dependencia, Iván Hernández Caballero, informó que las flores no son un producto de primera necesidad, por lo que también se restringe la venta. Asimismo, exhortó a la población y a los comerciantes a ser responsables y acatar la medida sanitaria recomendada por el sector Salud ante la pandemia que afecta al mundo entero.



’Estamos empezando a notificar para que no se haga esta venta; si se da tendremos que actuar de acuerdo al reglamento, notificamos primero de manera verbal, hablamos con ellos, tratamos de socializar el tema y después les notificamos por escrito. Si reinciden en la venta del producto tendremos que decomisar la mercancía", dijo.



Hernández Caballero informó que durante los últimos tres días se hicieron aproximadamente 296 notificaciones a locales establecidos sobre el boulevard Vicente Guerrero, en el tramo de Las Cruces hasta la Vacacional; también en el mercado Central ya se entabló un diálogo para que cumplan con la disposición y en la presente semana se harán las notificaciones respectivas, señaló.



’Antes de cualquier cosa está la vida y debemos procurar la salud, no solamente de uno sino de todos, es una situación que está afectando a la población en general, no únicamente a un grupo específico, por ello los estamos invitando a que no se opongan y eviten aglomeraciones en la vía pública’ finalizó Iván Hernández.