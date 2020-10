Notifican por oficio a transportistas de Taxco el uso obligatorio de cubrebocas

Taxco, 13 de octubre. Ante el incremento de los casos positivos de Covid-19 en Taxco en las últimas semanas, el delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado en la zona Norte en Taxco, Alan Francisco de la Sancha Arzate, emitió un comunicado a los conductores del transporte público del municipio a usar de manera obligatoria el cubrebocas, de lo contrario quien no acate las disposiciones será sancionado con una multa administrativa de cinco salarios mínimos.



El documento también fue enviado a los dirigentes de las organizaciones del transporte público, así como a los concesionarios independientes del Servicio Público del Transporte en Taxco, para que adopten las medidas que son obligatorias.



De la Sancha Arzate expresó que debido a la situación que permanecemos actualmente y al decreto oficial del gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre las medidas de prevención contra el Covid-19, se hacen las notificaciones que deben acatar.



En el oficio, se les notificó que el uso del cubrebocas es obligatorio para el chofer que presta el servicio público, y para el usuario al abordar la unidad.



’Esto para no retroceder a semáforo epidemiológico Covid-19 rojo y así, evitar los contagios’, señaló.



Por eso, el funcionario estatal advirtió que, de lo contrario, quien no acate la disposición del decreto estatal y del oficio, será acreedor de una sanción administrativa de acuerdo a la Ley de Transporte y Vialidad del estado de Guerrero.



El delegado de Transportes en Taxco recordó que hubo una primera petición a los transportistas para que acataran las recomendaciones sanitarias, con base en el acuerdo que emitió el gobernador, Héctor Astudillo Flores, pero ’desafortunadamente hay algunas personas que no creen hasta el momento en la enfermedad y ha sido difícil obligar al conductor y a los usuarios en Taxco’.



Dijo que se han sanitizado las unidades del servicio público de Taxco, con el material que les entregó la Comisión de Transporte para evitar la propagación del Covid-19 en este sector, y desde hace 7 meses se han hecho estas acciones en las mañanas.