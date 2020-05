Novartis dona hidroxicloroquina en México para hacer pruebas en 20,000 pacientes con Covid-19

La farmacéutica multinacional Novartis donó 3,600 frascos, de 100 tabletas cada uno, de hidroxicloroquina al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en México para realizar pruebas para aproximadamente 20,000 pacientes en los próximos días para definir si este tratamiento ayuda a reducir la carga viral del Covid-19.



’El Instituto Nacional de Nutrición estará recibiendo estas dosis y serán ellos los que vayan administrando los tratamientos. En México estaremos haciendo la entrega en los próximos días y conforme los pacientes vayan siendo tratados, la evidencia clínica estará ahí para definir si este tratamiento corrobora la evidencia que se ha visto en otras partes del mundo’, dijo Fernando Cruz, presidente de Novartis México en una conferencia de prensa virtual.



El directivo explicó que el gobierno de México está poniendo en marcha un protocolo de estudio clínico en el Instituto Nacional de Nutrición que conducirá este esfuerzo para reforzar la evidencia que se tiene en otros países del mundo.



La hidroxicloroquina ha sido probada recientemente por estudios de laboratorio, y en dos ensayos clínicos realizados en China y Francia. La cloroquina habría demostrado en cultivos celulares que inhibe la proliferación del nuevo coronavirus, lo que reduce la carga viral de los pacientes con un desarrollo más grave de la enfermedad. Por lo tanto, la sustancia activa también podría ser utilizada como antiviral, concluyeron los investigadores.



’La Administración de Alimentos y Medicamentos​ de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en ingles) dio una preaprobación de la indicación de hidroxicloroquina para tratar al Covid 19, quiere decir que la evidencia se sigue acumulando, por lo menos en Estados Unidos, y la evidencia indica que estadísticamente es relevante decir que este compuesto es eficaz para tratar el virus pero ya lo veremos en México’, añadió Cruz.



Pero un ensayo en fase II en Brasil terminó con la muerte de once pacientes por arritmia y daños coronarios causados por la aplicación de cloroquina. Los resultados prelimininares del estudio, financiado por el gobierno brasileño, se publicaron en el portal científico ’MedRxiv’.



Novartis no comercializa la hidroxicloroquina en México ni en farmacias ni en laboratorios por lo que pidió un permiso específico para la importación de este producto con la finalidad de que se canalice de forma íntegra para el protocolo clínico, por lo tanto, no estará a la venta en pública.



’La hidroxicloroquina que produce Novartis al día de hoy es genérico. Tenemos una división de medicamentos genéricos que es Sandos, una de las más grandes a nivel mundial y ahí tenemos una hidroxicloroquina genérica que se producen en Estados Unidos y que esta indicada para otras enfermedades que no son Covid 19, es nuevo, no hay ningún medicamento en el mundo que tenga indicación ya aprobada por alguna agencia sanitaria referencia como FDA o Hema para tratar el virus’, dijo el directivo.



