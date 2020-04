Novena Regidora de Tlalnepantla donará 2 meses de su sueldo para apoyar a las familias afectadas por Covid-19.

Arleth Grimaldo, novena regidora del Municipio de Tlalnepantla, ante la situación actual de la salud y el bienestar de los ciudadanos del municipio decidió donar 2 meses de su sueldo, e invitó a sus homólogos a unirse a esta noble causa.



La novena regidora destacó que esta es una forma de corresponder a la ciudadanía en estos momentos en que se requiere ayudar a las familias que enfrentan daños colaterales en la crisis del Covid-19; "por ello me comprometo a donar 2 meses de mi sueldo íntegro", informó Arleth Grimaldo.



"La Pandemia declarada no solo pone a prueba la capacidad del sistema de salud, también deja ver las condiciones en las que se encuentran las familias que han tenido que abandonar sus actividades económicas, como el desempleo o la detección de Covid-19 en algún miembro de la familia, son problemáticas que deben ser resueltas"...



Ahora más que nunca es cuando se necesita el apoyo de quienes son la voz del pueblo, quien al saber de las acciones que esta encausando Arleth Grimaldo dentro del municipio de Tlalnepantla de Baz los ciudadanos consideran admirables estas acciones.



E incluso la iniciativa de Arleth Grimaldo provocó un impacto en el sector privado, por lo que empresas, junto con asociaciones civiles, atendieron el llamado de la regidora.



Esta nueva Fase del "Proyecto Manos a La Obra", que implementa Arlet Grimaldo, consiste en brindar apoyo alimenticio hasta las casas de las familias en situación de vulnerabilidad, siguiendo rigurosamente las medidas de higiene para garantizar que los productos entregados no sean un medio para la propagación de Covid-19.



Finalmente la novena regidora exhortó a los funcionarios públicos tanto de Tlalnepantla como del Estado de México a realizar acciones similares.