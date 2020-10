Nubia Hernández Castillo, el rostro joven de la política



Candidata del PAN a la presidencia municipal de Almoloya Hidalgo.





¿Quién es Nubia Hernández?



Soy Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, impulsora de Pequeñas y Medianas empresas, cantante por hobby, me considero una mujer preocupada por fomentar el desarrollo dentro de mi municipio en beneficio de toda la población.



Soy la segunda hija de tres hermanos, agradecida con mis padres por los excelentes valores que me inculcaron y por enseñarme hacer las cosas de manera correcta.



Orgullosamente originaria de Almoloya Hidalgo aquí viví y estudie toda mi infancia hasta que ingrese a la universidad.



Tuve la oportunidad de realizar un intercambio académico en la Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad de Mendoza en Argentina, esta fue una excelente oportunidad para abrirme puertas a nuevas culturas, nuevos retos y mayor aprendizaje, este trajo consigo mayor responsabilidad y madurez.



Cuando regrese a México me inicie en la vida laboral en Tiendas Soriana en el área de RRHH que es un área de trabajo que me gusta mucho ya que pude relacionarme con diferentes personas, conocerlas y trabajar en equipo para lograr las metas planteadas.

Me considero una persona que siempre va tras lo que se propone, tomé la decisión de irme a estudiar y trabajar a CDMX ahí comencé desempeñándome como cajera en el banco Santander México, y tomaba clases de canto en la escuela de Música G Martell ya que es algo que disfruto mucho.



Mientras trabaja en Santander México me ascendieron a los centros PYME aquí tuve un desarrollo notable y excelente acercamiento con pequeñas y medianas empresas de diferentes ámbitos, donde pude conocer más sobre su manejo de manera interna y externa.



PROPUESTAS DE CAMPAÑA



Comercio y economía sustentable: Fomentar el consumo local dentro de nuestro municipio.

Mejora el acceso a nuestro mercado.

Ofrecer talleres y asesoría a la población en general para desarrollar oficios y apoyar a nuestros comerciantes.



Agricultura y ganadería: Apoyar al campo mediante la gestión de proyectos principalmente a los productores para obtener un mejor rendimiento económico.



Salud para todos: Gestionar equipo e instalaciones de vanguardia, así como el medicamento necesario y suficiente dentro del municipio, reactivar las clínicas en comunidades para brindar atención digna.

Apoyar a nuestros adultos mayores y personas con capacidades diferentes e inclusión social.



Almoloya segura: Brindar capacitación, adiestramiento físico, equipamiento y condiciones óptimas de trabajo al cuerpo policial.





Desarrollo y fomento al turismo: protección y desarrollo a nuestras áreas naturales y culturales, para fomentar el turismo y traer consigo derrama económica.

Realización de festivales y verbenas en fechas icónicas.

Campañas de difusión turística en medios de comunicación.



Educación: Impartición de talleres para mujeres y hombres de todas las edades en distintas disciplinas y oficios.

Mejora de infraestructura de nuestras escuelas públicas.

Abrir oficina de regidores para atender a los ciudadanos de acuerdo a su área correspondiente y brindar un reporte de manera periódica.

Tener cercanía con la población por medio de recorridos de manera periódica.

Optimización y control del parque vehicular del ayuntamiento.



Cultura y deporte: Abrir espacios para desarrollar distintas disciplinas en el área de (cultura, canto, pintura, danza, etc.)

Torneos deportivos de distintas disciplinas (Futbol, frontón, voleibol, tae kwon do, etc.)