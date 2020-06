Nuestra lucha continuará hasta encontrar una respuesta favorable: STB

’Continuaremos solicitando la intervención del gobierno federal hasta encontrar una respuesta favorable a la demanda de insumos de calidad para los hospitales 90 camas y San Agustín, debido a que el personal médico enfrenta una crisis de material y están en riesgo de contraer COVID-19’, declaró el secretario del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Saúl Torres Bautista, durante la movilización realizada en Palacio Nacional.







El funcionario detalló que, ante la negativa del gobierno del Estado de México de otorgar insumos que cumplan con los requerimientos necesarios para atender la contingencia y evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 entre el personal, una comisión de habitantes del municipio se manifestó en la Ciudad de México a fin de que el gobierno federal resuelva el desabasto que enfrentan los nosocomios mencionados.







’Desde el mes de marzo, hemos acudido en reiteradas ocasiones a las oficinas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), donde se niegan a resolver esta falta de material. El Ayuntamiento otorgó más de 20 mil piezas entre cubrebocas, trajes tyvek y goggles, sin embargo, el municipio no cuenta con recursos suficientes para realizar una nueva entrega’.







Por su parte, el titular de la Dirección de Salud Municipal (DISAM), Roberto Carlos Téllez Sandoval, detalló que el ISEM entregó insumos de baja calidad que no cumplen con la función de salvaguardar la salud de más de 200 trabajadores, sino que ’ponen en riesgo al personal’.







’Las batas son sumamente delgadas, no cumplen con la función de proteger al portador del coronavirus. Los trajes están hechos de plástico que estimula la acumulación de calor, lo cual provoca deshidratación en los médicos y personal de enfermería, ya que las jornadas van desde las 8 hasta 16 horas. En cuanto a los cubrebocas son muy delgados, de manera que permiten la penetración del virus ya que no sellan herméticamente’.







Asimismo, indicó que dicho material se encuentra resguardado en el almacén del hospital, ya que no tiene utilidad.







Precisó que para enfrentar la pandemia durante los meses de junio y julio, el personal de los nosocomios requiere por lo menos 6,000 trajes biológicos, 6,000 mascarillas N95, 6,000, batas quirúrgicas, 2,000 goggles, 6,000 cubrebocas triple pliegue, todos ellos de calidad.