Nuestra mejor esperanza para combatir el coronavirus

Para agregar al problema, muchas personas que han sido infectadas experimentan síntomas leves, si los hay, y transmiten la enfermedad sin darse cuenta de la persona infectada o de aquellos a quienes están infectando. Las consecuencias de la infección son a menudo graves: aproximadamente el 14% de los casos requieren terapia de oxígeno y el 5% requieren ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Un estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres, que aplicó datos chinos al Reino Unido, estima que la tasa de mortalidad general es de alrededor del 0,9%.



Hay varias fases en una pandemia. Cuando todavía hay unos pocos casos, todavía es posible identificar y aislar a los individuos infectados y rastrear a las personas con las que han entrado en contacto para que también puedan ser probados, monitoreados y, si es necesario, aislados. Esta es la llamada fase de prueba y rastreo. Algunos lugares en el este de Asia, especialmente Singapur, Hong Kong y Taiwán, hasta ahora han logrado limitar la epidemia principalmente a la fase de prueba y rastreo.



Cuando las pruebas y el rastreo son laxos, como lo fue en Estados Unidos desde enero, la epidemia entra en una segunda fase que involucra la propagación de la comunidad y el crecimiento exponencial de los casos. La tasa de crecimiento del covid-19 es extremadamente rápida, con un tiempo de duplicación de cinco días o posiblemente menos en una epidemia no controlada. Una tasa de duplicación de 5 días significaría 6 duplicaciones en un mes y 12 en dos meses, o aproximadamente un aumento de infecciones de 4.000 veces en dos meses. El aumento de infecciones y muertes ocurriría mucho más rápidamente con un tiempo de duplicación aún más corto. Estados Unidos se encuentra ahora en esta etapa explosiva.



La clave para limitar la epidemia en esta fase de ruptura es algún tipo de cierre en el que todos los negocios no esenciales están cerrados; los eventos se cancelan; se limpian las áreas públicas; y a la mayoría de las personas se les ordena permanecer en sus hogares. China implementó un estricto bloqueo varias semanas después de la epidemia; Italia introdujo su propia medida la semana pasada. California, Nueva York y ahora muchos otros estados han emitido órdenes de ’quedarse en casa’ pidiendo a las personas que solo salgan a actividades como comprar comida. Si bien el presidente Donald Trump ha descartado hasta ahora hablar de una política de bloqueo nacional, algunos expertos lo consideran inevitable.



Un cierre exitoso disminuye la tasa de propagación y, si se lleva a cabo lo suficientemente temprano y eficazmente, evita que el sistema de atención médica se vea abrumado por completo, una perspectiva aterradora que podría provocar la muerte innecesaria de miles de miles de pacientes de covid-19, junto con otros que necesitan atención médica inmediata. Además, en última instancia, puede inclinar la curva hacia abajo, reduciendo drásticamente el número de personas actualmente infectadas, como se ha logrado en China.



Pero cualquier etapa de cierre es extremadamente costosa social, política y económicamente, y el objetivo es levantarla tan pronto como sea posible para evitar un repunte en la epidemia. El objetivo es reducir el número de casos para que sea factible pasar a una fase de prueba y rastreo a gran escala a través de un sistema de vigilancia de salud pública muy amplificado. Las soluciones a más largo plazo podrían incluir nuevos medicamentos y vacunas, y la acumulación gradual durante años o décadas de inmunidad colectiva.



Según los modelos epidemiológicos estándar, una epidemia no controlada podría infectar al 60% de la población, lo que significa alrededor de 200 millones de estadounidenses. Con una tasa de mortalidad del orden del 0,9 por ciento, eso podría significar 1-2 millones de muertes. La perspectiva es tan horrenda que se debe hacer todo lo posible para romper la transmisión a través de un bloqueo.



Estados Unidos todavía se encuentra en la desastrosa fase de ruptura, como resultado de la sorprendente incompetencia de Trump y su administración. Trump no se tomó en serio esta pandemia al principio y se abrió paso a través de la primera fase de la epidemia cuando el virus recién introducido todavía era potencialmente controlable a través de pruebas, rastreo y gestión de salud pública asociada. Su narcisismo, incompetencia y vacilaciones han puesto en grave peligro a la nación. Habrá tiempo suficiente para dispensar justicia política a Trump. Ahora debemos actuar para salvar a nuestro país.



Lo más urgente es que Estados Unidos ahora debe bloquear gran parte de nuestra actividad económica y social nacional para frenar y luego romper sustancialmente la transmisión del virus. La producción nacional se desplomará de abril a junio, quizás en más del 20 por ciento.



Nunca antes nuestra política nacional ha sido el cierre deliberado de gran parte de la economía, pero eso es lo que necesitamos ahora para sobrevivir. Debemos seguir funcionando las partes esenciales de la economía (la mayoría de los servicios gubernamentales, la atención médica, la cadena de suministro de alimentos, el apoyo social, la infraestructura, el mantenimiento urgente) y los servicios en línea (finanzas, medios, servicios profesionales, comercio electrónico). Algunas tareas laborales (gracias a Dios, la agricultura entre ellas) también son relativamente seguras, ya que no implican contactos interpersonales cercanos que puedan transmitir el virus.



En la fase de cierre, debemos brindar protección especial a la población de más edad (60+) y a la población con afecciones previas (p. Ej., Trastornos cardíacos, pulmonares y metabólicos). Esos mayores de 60 representan el 80% de las muertes. Las personas mayores necesitarán un apoyo social especial para mantenerse saludables en forma aislada. También debemos apoyar a la sociedad para que lidie con los peligros mentales y físicos del aislamiento prolongado. Además, debemos proporcionar apoyo urgente de ingresos, especialmente compensación por desempleo y ayuda para las familias indigentes y de bajos ingresos.



Otra necesidad obvia es garantizar que haya suficientes ventiladores, camas de hospital y equipo de protección para que los profesionales de la salud puedan enfrentar el aumento de pacientes en las próximas semanas. Es inconcebible e inaceptable que las enfermeras, los médicos y los asistentes estén luchando en la línea del frente sin mascarillas y otros equipos críticos. No hay tiempo que perder.



Durante la fase de cierre, debemos desarrollar la capacidad de nuestro sistema de salud para evaluar y rastrear la enfermedad. Actualmente, esta capacidad está perdida, en gran parte debido a la incompetencia de la administración Trump. Una vez que este período reduzca la prevalencia de la infección, querremos pasar lo antes posible a las pruebas y el rastreo, lo que nos dará la oportunidad de levantar los cierres paso a paso. En esencia, pasaremos de un bloqueo generalizado y costoso a un control más centrado de la epidemia en la salud pública. Esto solo será posible con dos condiciones: una reducción sustancial de la incidencia de nuevas infecciones y una capacidad mucho mayor para realizar pruebas, rastrear y aislar a las personas infectadas.



China y otros países del este de Asia nos están mostrando cómo superar la epidemia fugitiva y mantener las infecciones bajo control mediante pruebas y rastreo. Debido a la vacilación de Trump, perdimos la oportunidad de hacer esto al principio, pero ahora debemos planificar este tipo de control en los próximos meses. Esta vez Estados Unidos debe aprender de los demás. La cooperación global y el intercambio de mejores prácticas es nuestra mejor esperanza para salir de esta crisis vivos e intactos.