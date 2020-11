Nuestra moneda no se ha depreciado a pesar de la pandemia, registra un avance del dos por ciento: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 26, NOVIEMEBRE, 2020, 11:28 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que la economía mexicana muestra una recuperación tal cómo se había previsto ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, esto de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Luego de que "el Inegi dio a conocer los resultados del tercer trimestre en cuanto a crecimiento económico en el país y estamos saliendo, me da la oportunidad de presumir que se nos está cumpliendo nuestro pronóstico", expresó.



El Presidente destacó que en el contexto del covid-19 se había pronosticado una contracción en la economía, tal como sucede en el mundo; en México, el PIB reportó una caída del 17 por ciento en el segundo trimestre de 2020, periodo en el que además se perdieron un millón de empleos.



Rememoró que "dijimos, vamos rápido; va a ser una "V", y vamos a salir rápido (de la crisis) y aquí está ya el resultado".



A la vez, destacó el comportamiento del peso mexicano al referir que "nuestra moneda no se ha depreciado," a pesar de la pandemia, pues registra un avance de dos por ciento.



El Ejecutivo federal, manifestó lo más importante es la recuperación de los empleos perdidos.



El mandatario hizo saber, "vamos hacia 600 mil empleos recuperados desde agosto, que empezamos a recuperar los empleos perdidos. Entonces no se puede decir que el país esté mal, desde luego es muy doloroso lo que sucede con la pandemia", finalizó.



APLICAR JUSTICIA RAPIDA, EXPEDITA, EN CASO LUIS VIDEGARAY



El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar justicia rápida en casos como el de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, quien es investigado por corrupción, orquestar el cobro de sobornos y ordenar triangulaciones y desvío de recursos públicos hacia las campañas del PRI y del ex presidente Enrique Peña Nieto.



El Mandatario estableció que "lo que hay que hacer es darle celeridad, o sea, que rápido la fiscalía, lo digo con todo respeto, ya desahogue todos estos casos pendiente’.



El Presidente, estimó que, "lo único que yo quisiera es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no solo sea de consumo publicitario o propagandístico, que no haya espectacularidad", añadió.



Ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lleva más de un mes rastreando los movimientos financieros del también ex canciller y mano derecha del ex presidente priista tras las acusaciones que al menos dos compañeros de gabinete han hecho en su contra.



Los funcionarios que hacen el rastreo detallaron que la investigación comenzó luego de que se diera a conocer la denuncia de hechos presentada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, e implica revisar las cuentas y movimientos bancarios de Videgaray en los últimos 10 años para detectar operaciones inusuales o enriquecimiento inexplicable.



Lozoya acusó a Videgaray de ser quien le ordenó recibir sobornos de Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto y luego garantizarle contratos en el gobierno federal a través de Pemex, lo que generó que la UIF comenzara a indagar en el sistema financiero algún tipo de transacción irregular.



A esas declaraciones se sumó lo dicho por Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y Sedesol, quien también acusó que Luis Videgaray fue quien definía, junto con Rosario Robles, cómo triangular recursos públicos mediante contratos con universidades públicas y empresas fantasma.