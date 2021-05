Huejutla de Reyes, Hgo., a 7 de mayo de 2021.



NUESTROS JÓVENES NECESITAN MÁS QUE PROGRAMAS ASISTENCIALISTAS: SAYONARA VARGAS



- Requieren esquemas de impulso de la producción y de reactivación económica.



- Se requieren estrategias que incentiven el estudio y el empleo, advierte.



’Situar a la juventud en la precariedad laboral tendrá un impacto negativo que, en unos años, afectará colectivamente a toda la población’, advirtió la candidata de la coalición Va por México a la diputación federal del Distrito 03, Sayonara Vargas Rodríguez.



’Todos los jóvenes merecen las mismas oportunidades de estudio’, expresó en el municipio de Xochicoatlán, donde se reunió con ese sector de diversas comunidades, a los que dio a conocer sus ejes de campaña, que los beneficiarán en su economía familiar.



Ahí, los jóvenes le manifestaron su preocupación por no tener espacios destinados a la capacitación para el trabajo, pieza fundamental para ser contratados en los diferentes ámbitos, De igual forma, le solicitaron apoyos económicos para emprender un negocio.



Sayonara Vargas señaló que no hay una estrategia gubernamental específica para rescatar a los jóvenes en medio de la pandemia, pese a que se trata del grupo más perjudicado, pues más que programas asistenciales lo que hace falta son programas de productividad, de impulso de la producción y de reactivación económica.



Lo anterior, con el fin de establecer condiciones y garantías adecuadas para los jóvenes. ’Tenemos que incorporar el tema del emprendedurismo, el tema de la innovación, pero no como un discurso, sino como una necesidad real, pues el gobierno federal ha seguido un plan prepandémico basado en programas asistencialistas de becas, que no hacen sino perpetuar la precariedad laboral de la juventud trabajadora’. Expresó Vargas Rodríguez.



Se refirió a la necesidad de adoptar estrategias y políticas públicas destinadas a fomentar el empleo para los jóvenes, procurar un trabajo estable y digno. ’En las últimas décadas. en la región, no se ha trabajado adecuadamente para crear empleos dignos para sus jóvenes, por ello hoy vemos una sociedad condenada a la improductividad y al bajo crecimiento. Aunado a esto se presenta un alza de la violencia, rompimiento del tejido social específicamente en el seno familiar’, subrayó.



Al hacer uso de la palabra, Manuel López destacó que hoy los empleos a donde pueden acceder son sólo como repartidores, despachadores, cobradores y taxistas, espacios de trabajo en los que además se les niega el ejercicio de sus derechos colectivos.



Por último, afirmó que para mitigar esa realidad que se vive, se requieren reformas que permitan atraer empresas e industrias a la zona, para generar unidades económicas que permita crear empleos, fuentes de ingreso y combatir con ello la migración, la pobreza y la marginación.