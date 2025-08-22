’Nuestros enemigos siempre han sido los priístas, los de otros partidos’: Higinio Martínez

La tarde de este jueves, durante su gira de agradecimiento por los 50 años de vida política, el senador con licencia Higinio Martínez Miranda, aseguró en el municipio de las comparsas, que Chimalhuacán y Texcoco están unidos política y geográficamente y recordó que la primera vez que pisó estas tierras fue hace 35 años.



Acompañado de las dos senadoras Mariela Gutiérrez y Sandra Luz Falcón, Martínez Miranda detalló que este recorrido de agradecimiento, no es político, es de carácter social.



También, recordó que hace 50 años decidió cambiar el mundo, el país y su municipio Texcoco.



Sobre Chimalhuacán, recalcó que la ola guinda sólo lleva cuatro años y aún faltan muchos cambios por hacer, así como en el Edomex donde la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sólo lleva dos años y es imposible una transformación total en la entidad, cuando el abandono ha sido por muchos años.



El doctor Higinio Martínez, expresó que continuará con sus recorridos en todos los municipios del Estado de México para continuar con la gira, un recorrido para fortalecer el partido Morena, para que la presidenta de México Claudia Sheinbaum, sepa que no estamos en nuestra casa, que estamos haciendo recorrido.



’ Ya lo dijo Andrés Manuel’, salgan, estén en contacto con la gente, los quiero ver más en las calles, caminando en sus municipios, que sentados en las cámaras’.



Por ello, Higinio Martínez, exhortó a los líderes a mantener el ánimo para fortalecer a la presidenta municipal, a la gobernadora y a la presidenta de México.



El festejado por 50 años de trayectoria política, declaró que todos somos Morena y que se debe trabajar para evitar que regrese Antorcha a Chimalhuacán.



Así, sentenció a todos los presentes, que están obligados a refrendar el triunfo de Morena en Chimalhuacán y reconoció que los aciertos de la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez, son más, la prueba, es que la gente volvió a confiar en ella.



Por último, expresó que en todos los municipios y a nivel nacional, tenemos una oposición muy difícil que está en contra de nosotros, no podemos darles elementos, nuestros enemigos siempre han sido los priístas, los de otros partidos.



’No somos iguales a los priistas que nos gobernaron, nosotros trabajamos y queremos el voto para transformar’, aclaró Higinio Martínez Miranda.



