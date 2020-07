Nueva cosecha de refranes. Sabiduría popular

He aquí algunos refranes, dichos, adagios y sentencias espigados en mis últimos viajes, antes de la pandemia, por eso que otrora se llamaba ’la ancha y larga Geografía Nacional’:



- ’Se le cayó el zapote al mico’. Se usa en Tabasco para significar que a alguien se le fue de la mano lo que creía ya tener seguro.



- ’Ser una cosa del tiempo de la pajuela’. Oí este dicharacho en un pueblo de los Altos de Jalisco. Me apena explicarlo, porque ’la pajuela’ es el trabajo manual que un hombre se hace a sí mismo como forzado alivio solitario a la concupiscencia. Debe ser muy antigua esta costumbre, a juzgar por ese dicho.



- ’No da puntada sin nudo’. Expresión equivalente a otra muy mexicana, aquella que se refiere al que ’No la brinca sin huarache’.



- ’Un garbanzo de más revienta la olla’. Declara que la paciencia de la gente no es eterna, ni su capacidad de resistir. Recordemos los famosos versos que Margarito Ledesma dirigió a una mujer que no correspondía a sus afectos:



El corazón humano de la gente



es como una vejiga que se llena:



si se le echa más aire del prudente



se va infle e infle e infle hasta que truena.



Como el mío también es de cristiano,



y lo traes agraviado y ofendido,



si le sigues cargándole la mano



el día menos pensado da el tronido.



- ’Si escupo, que soy aguado, y si no, que soy reseco’. Este dicharacho lo escuché en Chihuahua. Alude al hecho, indiscutible, de que jamás damos gusto a todos con nuestras palabras o nuestras acciones.



- ’Dios pague la caridad y aumente la devoción’. Galana expresión que oí en Puebla en labios de una señora que agradeció un regalo que le hicieron.



- ’Dios da el frío del tamaño de la cobija’. Dice lo mismo que aquello de que ’Dios aprieta, pero no ahoga’, o de la sabia declaración de fe según la cual Dios no nos manda nunca una pena tan grande que no podamos soportar. El Señor nos da el trabajo de acuerdo con nuestras fuerzas.



Y, finalmente:



- ’El metate para allá, y el petate para acá’. En forma graciosa habla del hombre al que le gustan más los placeres del amor que los de la mesa. Claro que también esa frase puede decirla una mujer, y con mayor razón, pues para ella el metate es trabajo.