Nueva desbandada del PRD, se van a Morena en apoyo a Pablo Amílcar Sandoval

El PRD estatal registró una nueva desbandada de liderazgos de la Zona Norte quiénes renunciaron a su militancia y se unieron a Morena para respaldar a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros rumbo a la gubernatura de Guerrero.



En conferencia de prensa, en una nueva escalada de respaldo social y de bases, Sandoval Ballesteros, recibió el apoyo del excandidato a Presidente Municipal por el PRD en Huitzuco, Eder Najera Najera, el regidor Pedro Andraca Eligio.



Los presidente en activo de los comités municipales de Huitzuco, Ignacio Ruiz Casarrubias; de Tepecuacuilco, Miguel Ángel Catalán y el ex regidor Miguel Ángel Catalán.



En su intervención, Najera Najera, dijo que esta decisión fue consensada con sus equipos y bases, en dónde prevalece la desilusión por las decisiones de cúpulas que ha tomado el PRD y que van en contra de la lucha social que abanderaban.



Puntualizó que la alianza con el PRI, refleja solo los interés personales de los dirigentes, por lo que llamó a la bases del perredismo a abandonar ese instituto político y sumarse a quiénes verdaderamente representan la izquierda en la entidad.



Aseguró que el ánimo de los guerrerenses y la intención del voto ya no esta con el PRD, esta con Morena, porque Andrés Manuel López Obrador representa el cambio verdadero en el país y en Guerrero solo lo garantiza Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



"No solamente tenemos que ganar, tenemos que arrasar, para lograr una verdadera transformación, por eso nos sumamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al maestro Pablo Amílcar para la gubernatura" refirió.



En su intervención el regidor de Huitzuco, Pedro Andraca, reprochó al Sol Azteca:



"Me da mucha indignación que el PRD se haya aliado con el PRI, siendo que los muertos cuando iniciamos este movimiento los puso el PRD y ¿quiénes los asesinaron? con esos que se estan aliando hoy".



En este encuentro con medios, estuvo presente la legisladora federal, Araceli Ocampo Manzanares y el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, este último fue puntual al asegurar que éstas sumas son muy lógicas y se darán con mayor frecuencia en los próximos días, por lo que representa el movimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien se mantienen congruente en la ruta de la verdadera Transformación.



Refirió que trabajan en generar una ruta profunda de Transformación, que se dé con un gran impulso de labor territorial y sensibilización, que esté por encima de las dádivas, para que se pueda transitar de manera pacífica frente al proceso que se avecina en 2021.



"Lo importante es sumarse al gran movimiento, que significa la transformación para Guerrero" dijo el también legislador al tiempo de dar la bienvenida a los ex perredistas.