Nueva desigualdad

Covid-19 –’hemos sido humillados por ese microbio muy pequeño’: Tedros Adhanom, Director General de la OMS-, ha exhibido la desigualdad no sólo en México, sino en el mundo, en donde la humanidad comprueba la ineficacia de nuestros gobernantes y la ausencia de líderes. Nuestro país perdió ya la brújula del control político: prevalece el desconcierto ante una realidad escalofriante que escala cada vez más y amenaza con destruir desde familias hasta instituciones.

En Puebla el gobernador Miguel Barbosa se opone a la reapertura de actividades industriales al considerar que la pandemia está en lo más alto de la curva, en tanto que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anuncia que el reinicio a la normalidad será escalonada y aún sin fecha precisa, en tanto el Gobierno Federal insiste en el reinicio de operaciones para no profundizar los daños a la economía y actuar en concordancia con las urgencias del Presidente Trump en los Estados Unidos.

Hay profunda desigualdad en México, entre los grandes concentradores de la riqueza y la pobreza, ha señalado el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para justificar la propuesta de fiscalización de quienes esconden, ocultan, o acaparan grandes ganancias. Podría empezar por sus correligionarios en el Gabinete.

Desde luego, covid-19 exhibe las desigualdades políticas, sociales y económicas en el país, y el reinicio a la nueva normalidad será también en un país más fragmentado geográfica y administrativamente. Ya nada será igual.

TURBULENCIAS

Migrantes por ’Quédate en México’

Ante el visible desacato a lo ordenado por el Poder Judicial, en diferentes entidades del país, a los seis de los nueve amparos promovidos, seis organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades responsables de la política migratoria en México al cumplimiento urgente y estricto de las resoluciones dictadas por los jueces federales de cumplir el protocolo ’Quédate en México’. Asimismo, exigen ordenar la notificación de sus resoluciones de forma expedita, ante la urgencia, y a través de cualquier medio disponible (teléfono, fax, correo electrónico institucional), a efecto de que se cumplan las mismas…Para esta temporada de huracanes, Jorge Flores Cruz, Director General de GMX Seguros, informó de un nuevo seguro denominado ’paramétrico’, que funge únicamente como un ’recurso de apoyo’ que permite contar con recursos inmediatos para hacer frente a las pérdidas económicas ocasionadas por la velocidad de los vientos que van desde daños en jardinería, bienes a la intemperie, palapas o hasta pérdidas de mercado o pérdida de clientes por cancelación de reservaciones y cuenta con un detonador de la cobertura con base en la velocidad del viento, es decir, a mayor umbral de velocidad, mayor será la indemnización, en especial para empresas ubicadas en las costas mexicanas, particularmente en la Riviera Maya... Luego de la denuncia de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el sentido de que en la Ciudad de México (CDMX) hay al menos 4 mil 577 actas de defunción en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas muertes fue Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la cifra exacta la dará a conocer la Comisión Científica Técnica para el Análisis de la Mortalidad por el Coronavirus y no tienen por qué esconderla ya que el INEGI, por su parte, tiene la obligación de darla a conocer y el gobierno capitalino actúa con total transparencia al respecto…Alicia Bueno Velasco, Coordinadora Ejecutiva del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca informó que emprendieron acciones de saneamiento y desinfección en instituciones educativas y comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad capital dentro del programa de combate a la pandemia que azota al mundo…

