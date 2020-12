¿Nueva enfermedad? Al menos un muerto y 300 casos de "rara infección" en India

Al menos una persona murió y al menos 300 fueron hospitalizadas debido a una enfermedad no identificada en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de India, según CNN y reportes publicados el lunes.



La enfermedad se detectó el sábado por la tarde en Eluru, una ciudad antigua famosa por sus productos tejidos a mano. Los pacientes han mostrado síntomas como náuseas, ansiedad y pérdida de consciencia, según los médicos.



Un hombre de 45 años que estaba hospitalizado con síntomas similares a la epilepsia y náuseas murió el domingo por la noche, según la agencia de noticias Press Trust of India.



Las autoridades intentan determinar la causa de la enfermedad. Por el momento, las muestras de agua de las zonas afectadas no muestran trazas de contaminación y los pacientes dieron negativo a enfermedades como Covid-19, dengue, chikunguña o herpes.



El ministro jefe del estado, Y.S. Jagan Mohan Reddy, visitó un hospital del gobierno y vio a pacientes afectados. El líder de la oposición, N. Chandrababu Naidu, exigió en Twitter una ’investigación imparcial, completa, sobre el incidente’.



El estado de Andhra Pradesh está entre los más afectados del país por el coronavirus, con más de 800 mil casos identificados. El sistema sanitario en el estado, como en el resto del país, se ha visto devastado por la pandemia.



agv