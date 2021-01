Nueva fecha para ’Stand Encerrados’

La transmisión será el 6 de febrero por Sala Estelar



Luego de su debut en streaming, el show de stand up ’Stand Encerrados’ con Michelle Rodríguez, Ricardo Margaleff y Verónica Toussaint regresa una vez más gracias a la demanda del público, la nueva fecha será el 6 de febrero y se transmitirá por Sala Estelar.

Stand Encerrados es un show en donde la comedia es el ingrediente principal, como bien sabemos la risa es una poderosa medicina para aliviar el estrés. Michelle, Ricardo y Verónica apuestan por este tipo de propuesta que ha tenido una tendencia favorable por los tiempos que vivimos. Un show que definitivamente hará que el público se ría a carcajadas y se olvide del encierro.

Las grandiosas actuaciones de Michelle Rodríguez, Ricardo Margaleff y Verónica Toussaint en este divertidísimo espectáculo: Stand Encerrados están preparadas especialmente para disfrutar desde la comodidad de tu casa. Este no es sólo un show de Stand Up, aquí nos divertiremos en grande y ¡hasta cantamos! mencionan los intérpretes.

Stand Encerrados es una excelente oportunidad para ver a estos tres personajes en una faceta muy distinta a la que conocemos por sus participaciones en programas de TV como 40 y 20, Una familia de 10 y Qué Chulada.

Stand Encerrados, es una producción de Edgar Torres y David Ahedo que se presentará el próximo 6 de febrero vía streaming a través de la plataforma Sala Estelar a las 20:30 h, los boletos se encuentran disponibles en: https://www.salaestelar.com/events/f51077a2-5b13-48bf-9822-a06c7d94bf60