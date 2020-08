Nueva normalidad alivia desempleo: Inegi registra recuperación en junio

www.guerrerohabla.com



México CIUDAD DE MÉXICO, 5 de agosto de 2020. — La pandemia del coronavirus Covid 19 parece dar una tregua a México en las cifras del desempleo, con la nueva normalidad y una primera reapertura de las actividades económicas.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó en un comunicado publicado este miércoles, los resultados del tercer levantamiento de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) que registra la información para junio de 2020.



En términos generales los resultados del tercer levantamiento de la ETOE muestran una primera recuperación de la ocupación y el empleo en junio respecto al mes previo, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales.



Los cambios más importantes entre mayo y junio de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la Población Económicamente Activa y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó una disminución en los ausentes temporales con vínculo laboral y en la población subocupada, frente a un crecimiento de la informalidad laboral, del trabajo a tiempo completo y de los ocupados con ingresos por trabajo entre uno y dos salarios mínimos.



La ETOE en junio de 2020, reportó un incremento de 5.7 millones de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), con una Tasa de Participación Económica de 53.1 por ciento respecto a la población de 15 años y más, cifra 5.7 puntos porcentuales superior a la de mayo pasado.



Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 68.1 por ciento y 39.7 por ciento, respectivamente. En junio, la población ocupada resultó en 48.3 millones de personas, con un incremento de 4.8 millones de personas respecto a mayo.



La población ocupada ausente temporal con vínculo laboral disminuyó en (-)2.4 millones entre mayo y junio de 2020.La disminución de la ausencia temporal en los hombres y mujeres fue de (-)1.3 millones y (-)1.1 millones, en ese orden. Por su parte los ocupados con jornadas de 35 a 48 horas aumentaron en 4.4 millones de personas en el mismo periodo.



La ETOE en junio de 2020 registró una tasa de subocupación de 20.1%, cifra inferior en (-)9.9 puntos porcentuales a la de mayo del mismo año. Este descenso representa una variación de 3.3 millones de personas ocupadas. La tasa de subocupación según sexo fue de 21.8% en los hombres y 17.3 por ciento en las mujeres, cifras inferiores al mes previo en (-)9.1 y (-)11.1 puntos porcentuales, respectivamente.



La ocupación informal en junio de 2020 ascendió a 25.6 millones , al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 53 por ciento, cifra mayor en 1.2 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.



La población desocupada aumentó de 4.2 por ciento en mayo a 5.5 por ciento de la PEA en junio de 2020, alcanzando una cifra de 2.8 millones de personas, 901 mil personas más que en el mes inmediato anterior.



La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 13.2 millones, lo que representa el 29.3 por ciento de la PNEA. En comparación con mayo de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)6.1 millones en el sexto mes de este año.

Fuente: Quadratín