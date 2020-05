Destaca la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de respetar a autoridades estatales o municipales de no sumarse a la apertura a la nueva normalidad del país, luego de la contingencia sanitaria por covid-19 y en la que todavía México, y el mundo, aun nos encontramos confinados. Las medidas son similares a las que el resto de los países están adoptando para el reinicio de actividades.



De acuerdo a las autoridades de Salud, en 209 municipios de 15 estados de la República no hay una presencia significativa del virus y, en consecuencia, podrán volver a la normalidad a partir del 18 de mayo y , en caso de detectarse el reobre o surgimiento del mismo, se pondrá el semáforo rojo para continuar con el programa de confina miento y evitar nuevos contagios.



De acuerdo al calendario dado a conocer, se trata de una apertura escalonada a la nueva realidad, privilegiando las regiones del país en donde no se ha detectado el virus, menos en la zona metropolitana de la ciudad de México en donde, por la densidad demográfica, hay un nivel ascendente de contagios y de medidas de mitigación que no han resultado suficientes.



México, al contrario de otras naciones, tiene características geográficas y culturas diferentes que permiten la diferenciación de medidas sin que éstas sean, necesariamente, las mismas para todo el país. Hay estados de la República en donde el número de contagios es menor que en otros estados de la República como Sinaloa, Baja California, Tabasco, Quintana Roo o el Estado de México. El presidente López Obrador ha precisado que, si no funciona, se dará marcha atrás.



TURBULENCIAS



203 de 269 municipios son de Oaxaca: Murat

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa participó en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en la que se anunció el plan para la ’nueva normalidad’, cuya primera etapa empezará el 18 de mayo y contempla el reinicio de las actividades únicamente en 269 ’Municipios de la Esperanza’, de los cuales 203 pertenecen a Oaxaca e informó que en el resto del estado, incluida la capital y los municipios de mayor concentración de población deben seguir acatando las medidas de prevención recomendadas por las autoridades de salud y, sobre todo, mantener el aislamiento en casa, ya que más del 65% de los ayuntamientos de la entidad no están incluidos en la medida de reapertura anunciada para el 18 de mayo.



Los ’Municipios de la Esperanza’ contarán con estrictos cercos sanitarios que el Gobierno de México empezará a implementar a partir de este 14 de mayo y recalcó el papel central que han tenido las formas propias de organización de las comunidades indígenas para lograr implementar con éxito las medidas de prevención. ’Seguiremos los procesos de Usos y Costumbres que han permitido que Oaxaca sea uno de los estados con menos número de contagios’, afirmó…Los micro, pequeños y medianos empresarios de la Ciudad de México cuentan con un apoyo de 5 mil 662 millones de pesos en programas de crédito, que van desde 10 mil pesos del crédito a la palabra hasta 5 millones, para aligerar el impacto del paro por la pandemia Covid-19 e impulsar la reapertura de actividades, dio a conocer Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a la COPARMEX- CDMX, mediante una reunión virtual. En la reunión moderada por el presidente del Centro Empresarial, Jesús Padilla Zenteno, Akabani destacó que la economía de la capital del país ’va a ser impactada negativamente’, sobre todo en el empleo donde se han perdido alrededor de 100 mil puestos de trabajo, por lo que convocó a los empresarios de la COPARMEX CDMX, ’a construir entre todos los actores económicos una nueva economía para la Ciudad de México…

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BreRevista