Nueva víctima del covid-19

La pandemia de covid-19 amenaza cobrar una nueva víctima en el campo del entretenimiento u de la cultura: el Papalote Museo del Niño está en riesgo de desaparecer ya que necesita recaudar al menos 50 millones de pesos para cubrir los gastos operativos que incluyen tanto los gastos de mantenimiento como el salario para sus 159 colaboradores.

Ante a las medidas de contingencia este centro cerró sus puertas durante seis meses y aunque reabrió del 17 de septiembre al 14 de diciembre con un aforo limitado, ante el repunte de contagios debió volver a suspender sus actividades presenciales por tiempo indefinido, lo que significó no tener ingresos.

Debe precisarse que Papalote Museo del Niño está sostenido por una asociación civil no lucrativa sin el respaldo de algún fideicomiso, por lo que depende de los ingresos recaudados por el pago de las cuotas de sus asistentes. Por ello se le declaró en emergencia y se emitió una campaña para recaudar los donativos que garanticen su supervivencia hasta supera la contingencia sanitaria.

Mediante un comunicado se anunció la campaña, titulada Salvemos a Papalote, aunque hasta el momento solamente se ha recaudado un millón 717 mil pesos, es decir apenas el 3.3$ de la meta, por lo cual se exhorta a incrementar los apoyos y mantener con vida a este sitio.

Si bien en su nombre se considera que es un museo pensado y dedicado a los niños, la realidad es que lo disfrutan tanto los menores como los adultos, ya que incluso en temporadas normales los días jueves era exclusivo para adultos, quienes sin inhibiciones disfrutaban de los diferentes juegos y entretenimientos.

También es un museo muy particular donde, de acuerdo con su lema de ’toca, juega y aprende’, los asistentes tienen la oportunidad de experimentar diversas actividades educativas y de recreación que han alentado a muchos menores a seguir experimentando lo que ahí se descubrió y aprendió.

Para todos quienes hemos visitado el Papalote acompañados con nuestros hijos, sin duda ha sido una gran experiencia, por lo cual si usted tiene posibilidades de realizar alguna aportación se encuentra abierto el sitio https://www.papalote.org.mx/donativos/.

Ojalá y no solo se alcance la meta, sino superarla para garantizar su supervivencia de este singular sitio cuya experiencia ha sido replicada en otros puntos del país, aunque ellos con el apoyo de gobiernos estatales o de la iniciativa privada.