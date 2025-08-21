Nueva unidad deportiva en Jocotitlán para comunidades mazahua y otomí

JOCOTITLÁN, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la Unidad Deportiva Santiago Casandejé en Jocotitlán, que beneficiará a habitantes de los pueblos originarios mazahua y otomí; la acción, que forma parte del Programa de Obra Pública estatal, tuvo una inversión de 22.3 millones de pesos y permitió la creación de mil 924 empleos en la región.



’Esta obra y todos los beneficios no se logran por una persona, se logra por la suma de esfuerzos, empezando por nuestro gobierno federal, que nuestra querida Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos envía un presupuesto y eso hace posible que podamos hacer obras. Y aprovecho para enviarle un reconocimiento a nuestra querida Presidenta’, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Esta obra reactiva la economía local y favorece la cultura, la integración y la recreación familiar, además de la salud de las y los mexiquenses.



La nueva Unidad Deportiva está construida en una superficie de 23 mil metros cuadrados y cuenta con una cancha de futbol, vestidores, trotapista, andadores, sistema de iluminación, gradas, mobiliario urbano y caseta de vigilancia, además de una cancha multiusos y estacionamiento.



’Sin duda alguna, nuestra Presidenta siempre muy generosa, les comentaba también a los compañeros en Acambay, que nos ha dicho: recuerden que no son 10 municipios, el Estado de México tiene 125 municipios y entonces tenemos que atender a todos’, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Estuvieron en el evento Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, y Leilani Aylin López González, Presidenta Municipal de Jocotitlán.