Nuevas alianzas

Conforme se acerca la fecha de inicio del año electoral y los partidos inicien lo que será la competencia de 2021, algunos partidos de los que cuentan con registro empezaron con sus acercamientos para encontrar la manera de integrar un frente sólido que pueda derrotar a Morena en las posiciones en disputa.



Los partidos desarrollan sus estrategias y buscan los métodos que los lleven a encontrar afinidades entre aquellos que representan a la izquierda, derecha o centro y que han competido por separado en procesos electorales pasados.



Es cierto que algunos de ellos han formado alianza en el pasado, con resultados mediocres, la mayor de las veces, aunque se han dado algunas victorias, no tan numerosas.



Y es que se mantiene vigente el ridículo del partido considerado más a la derecha del espectro político, aliado a uno de izquierda que se había consolidado durante casi 30 años. Los partidos dos y tres aliados a un solo candidato presidencial lucían como atractivo y más con la adición de otro partido que se había sostenido con registro.



Los resultados no fueron nada satisfactorios, por lo que los militantes de uno y otro partido mostraron desagrado de buscar una nueva alianza como l que se está pensando ahora, reviviendo la de 2018, entre PAN, PRD y MC.



Hasta el momento, son simples escarceos entre los tres organismos políticos que buscan sacar la mayor ventaja posible, si es que van unidos en torno a una alianza electoral.



Pero mientras estos tres partidos ensañan sus mejores argumentos para venderse lo más caro posible, Morena, catalogado como el partido favorito, ya cuenta con sus aliados que le permitirán, según sus cálculos, mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y triunfar en la mayor parte de los 15 gobiernos estatales en disputa.



La alianza de Morena va con uno de sus apéndices y otro que será novedad para ellos y que ha sido rémora de otros partidos políticos en el pasado. El PT uno de los grandes aliados de López Obrador desde sus tiempos en el perredismo y que fue con él en sus tres campañas presidenciales y el PVEM, que en anteriores contiendas fue en alianza con el PAN y PRI, van ahora de la mano.



Con ello, el PRI parece naufragar en el mar de siglas de los organismos políticos, aunque ya anunció la posibilidad de empatar con el PRD, si es que éste no consigue una alianza completa con PAN y MC, podría complementarla con el tricolor en algunas partes del país, donde el otrora partido invencible tiene todavía una buena militancia.



La razón de buscar alianza entre los partidos con registro y no intentarlo con los nuevos organismos políticos que en breve serán dados a conocer es que en la primera elección en que participen no pueden establecer alianzas y tienen que presentar a sus propios candidatos, que les ayuden a obtener, cuando menos, el tres por ciento de los sufragios emitidos y así transitar su propia ruta electoral.



Por eso, con todo y la pandemia, los partidos políticos se encuentran en permanente contacto para desarrollar proyectos, estrategias y la plataforma que podría contener su alianza con X o Y organismo político.



Tamaulipas es una de las entidades en las que se ha tenido que tomar medidas extremas en el caso de la pandemia, ante el crecimiento de los contagios. Por lo pronto se emitió un decreto para que en todos los municipios se suspendan todo tipo de actividades desde las 10 de la noche a las cinco de la mañana del día siguiente. La emergencia así lo define y se considera una buena medida para contrarrestar los afectos de la pandemia.



En Quintana Roo también se toman medidas adicionales y en la zona sur del estado se adoptaron medidas para frenar la movilidad, ante el crecimiento de los contagios por Covid19.



Finalmente, en Chiapas se actuó en contra de Diego Alberto Hernández, pareja de la hija del gobernador Rutilio Cruz Escandón, quien fue acusado de atentar en contra de la vida de la ex pareja de María Escandón Attiq, en un lío sentimental ocurrido hace un par de semanas en esa entidad del sureste.



