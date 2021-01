Nuevas ’benditas redes sociales’

Ordenan al Conacyt crear plataforma cibernética

SI BIEN es cierto que cualquier gobierno puede crear su propia plataforma de redes sociales, como en el República Popular de China, por ejemplo, también es cierto que las ’benditas’ Facebook y Twitter son de propiedad privada y tienen sus propias reglas de operación, por lo que no es del todo objetivo comparar esas redes con la ’Santa Inquisición’.



Tanto el presidente mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como el norteamericano DONALD TRUMP califican como una agresión a la libertad de expresión la simple aplicación de la normatividad, como lo haría algún otro prestador de servicio al hacer efectivo el derecho de admisión, por citar un ejemplo.



Ambos mandatarios han externado la posibilidad y necesidad de crear plataformas cibernéticas para no dejar en manos particulares el derecho a la libre expresión.



Recientemente, Facebook y Twitter suspendieron las cuentas del TRUMP al considerar que hizo mal uso de esas plataformas al incitar a la violencia que derivó en la ’toma’ del Capitolio, en Washington, D.C.



Al respecto, el presidente LÓPEZ OBRADOR mostró su descontento ante la restricción que, de acuerdo a su punto de vista, es una acción que coarta la libertad de expresión y el derecho a la información. Desafortunadamente, el Jefe de la Nación olvida que ’las benditas redes sociales’ tienen dueño y, por lo tanto, sus propias reglas de operación.



DONALD TRUMP, ante el agravio por la suspensión de sus cuentas, ha dejado correr la versión de que intentará que los estadunidenses tengan nuevas plataformas que garanticen la libre expresión. Sin embargo, el mandatario en la tierra del tío Sam también olvida el origen de esa tecnología que prácticamente vino a revolucionar la era moderna a nivel mundial.



El tema de la censura en redes sociales y la necesidad de evitar que una organización particular limite el derecho a la libertad de expresión, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR abordará el polémico asunto en la reunión de jefes de Estado del G-20.



Por lo pronto, el Jefe del Ejecutivo Federal ha girado instrucciones para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lleve a cabo lo necesario para crear una plataforma cibernética que garantice plenamente la libertad de comunicación en México, lo que se convertiría en un referente nacional.



Otro tema que ha provocado controversia y enfrentado al gobierno Federal con el Instituto Nacional Electoral (INE) es el relativo a la restricción de ciertas expresiones al mandatario nacional durante sus conferencias mañaneras.



La autoridad en materia electoral pretende ’piso parejo’ en el proceso eleccionario de 15 gubernaturas, 300 diputaciones, congresos locales y ayuntamientos. El huésped del Palacio Nacional considera que el INE pretende coartar su libertad de expresión e impedir el derecho a la información.



Sin embargo, desde cierta perspectiva que pretende ser objetiva, no le falta razón al árbitro electoral al pretender restringirle al presidente de México algunas expresiones que pudieran desequilibrar la balanza durante las campañas de proselitismo.



Un ejemplo que podría constituirse en evidencia es la crítica de LÓPEZ OBRADOR a la coalición opositora conformada por el PAN-PRI-PRD, olvidando que Morena, el partido que lo llevó al poder nacional, también va en alianza con el PVEM y el Partido del Trabajo.



En opinión de quien preside el gobierno de la 4T, el amasiato de los partidos opositores, representan al neoliberalismo y pretenden desaparecer los programas sociales que benefician a las clases marginadas. Desde esa misma óptica, en contraparte, AMLO tiene la firme idea de que Morena y sus aliados son los auténticos defensores de los que menos tienen y, además, garantía del fin de la corrupción.



Ese criterio expresado en las conferencias mañaneras en plena campaña de convencimiento ciudadano, equivale a la frase del ex presidente VICENTE FOX QUESADA cuando refería que ’no es bueno cambiar de caballo a mitad del río’, en franco apoyo al entonces candidato presidencial FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.



Par de ejemplos que obligan al INE impedir los ’dados cargados’ y que, a la vez, mantenga al Jefe de la Nación al margen del proceso electoral, tal y como él mismo se ha comprometido.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Distintos raseros para medir tiene el gobierno de la Cuarta Transformación: durante la mañanera de ayer el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR recordó al actor JORGE ’El Tata’ ARVIZU por ser uno de los seguidores más leales a la 4T, y voz de Benito Bodoque en la serie Don Gato y su Pandilla; sin embargo, no mereció comentario alguno el fallecimiento del destacado científico mexicano DR. RAMIRO IGLESIAS LEAL, quien cobrara notoriedad por su participación en el equipo médico de la NASA para vigilar las reacciones cardiacas de los astronautas del Programa Apolo en sus vuelos a la Luna.



II.-Por cierto, en Tamaulipas también pasó desapercibido el deceso al gobierno de los Vientos del Cambio, a pesar de que el personaje mexicano nació en la ciudad de Camargo y recibiera sendas condecoraciones por el gobierno Estatal y el Congreso Local por su valiosa aportación a la ciencia.

Sin duda, insensibilidad y desconocimiento o desconocimiento e insensibilidad en ambos órdenes de gobierno

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

